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Николай Басков поделился снимком из своего фотоархива. Кадр поразил поклонников, причем некоторые из них решили, что певец прибегал к услугам пластических хирургов. Пост знаменитости появился в соцсетях.
На фотографии Баскову, по его словам, 28 лет. Золотой голос России позирует в расстегнутой оранжевой рубашке с орнаментом. Прическа "натурального блондина" на архивном снимке немного отличается от той, что он носит сейчас, а кожа буквально сияет от света студийных ламп.
Публикация произвела фурор в соцсети. Некоторые подписчики усомнились в естественной красоте знаменитости. "Носик сделан супер, точеный! Браво хирургу", – отметила одна из них. На что Басков ответил, что такими чертами лица он обладает с рождения.
Другие комментаторы всступились за звезду, объяснив внешний вид 43-летнего артиста не только природными данными, но и гримом с освещением. Некоторые отметили, что фотография отретуширована.
"Никогда он таким не был, подрисовали, жирок убрали! Всегда был полным! Фотошоп!" – пояснили такие под снимком. Сам же Басков посоветовал посмотреть его клип, который был снят около 15 лет назад. "Как только он появился на сцене, именно так он и выглядел!" – согласились инстаграм-пользователи.
Коллеги и поклонники певца также не остались в стороне и сделали ему массу комплиментов: "Слов нет, одни восторги! Как ты красив невероятно!", "Прям картины с тебя писать", "Принц неземной красоты". Только за два часа с момента публикации пост народного артиста оценили почти 20 тысяч человек.
Ранее Николай Басков удивил публику неизвестным снимком с Софией Ротару и Людмилой Зыкиной.
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