Женился в пятый раз: Макаревич раскрыл детали тайной свадьбы с иностранкой

Женился в пятый раз: Макаревич раскрыл детали тайной свадьбы с иностранкой
Андрей Макаревич. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Музыкант связал свою жизнь с израильтянкой

Лидер группы "Машина времени" еще в конце прошлого года сыграл тайную свадьбу с молодой гражданкой Израиля Эйнат Кляйн. Но о подробностях церемонии бракосочетания 66-летний "молодожен" рассказал только сейчас. 

Торжественная церемония состоялась в  Яффе. Молодая жена уговорила музыканта сыграть свадьбу по всем еврейским традициям, чтобы все было красиво. Новобрачным пришлось пройти церемонию хупа. Однако, как признался Макаревич в интервью "Еврейскому журналу", для него это не составило труда – перед свадьбой его научили всем ритуалам.

Также лидер "Машины времени" рассказал, что не участвовал в организации свадьбы, всем занималась Эйнат. Именно она подбирала интерьер, шеф-поваров, блюда и напитки.

Всего на празднике присутствовало не больше 40 человек. Макаревич и Кляйн позвали только самых близких московских и израильских друзей. 

Стоит добавить, что для Кляйн это первый брак, а вот Макаревич женится уже в пятый раз. Но, по его словам, свадебная церемония прошла в его жизни впервые. 

Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич назвал "мразями" людей, которые раскритиковали бывшего главу СССР Михаила Горбачева. Высказывание музыканта спровоцировало бурное обсуждение в Сети.

Александра ЛЕОНИДОВА

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