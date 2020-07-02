Музыкант связал свою жизнь с израильтянкой

Лидер группы "Машина времени" еще в конце прошлого года сыграл тайную свадьбу с молодой гражданкой Израиля Эйнат Кляйн. Но о подробностях церемонии бракосочетания 66-летний "молодожен" рассказал только сейчас.

Торжественная церемония состоялась в Яффе. Молодая жена уговорила музыканта сыграть свадьбу по всем еврейским традициям, чтобы все было красиво. Новобрачным пришлось пройти церемонию хупа. Однако, как признался Макаревич в интервью "Еврейскому журналу", для него это не составило труда – перед свадьбой его научили всем ритуалам.

Также лидер "Машины времени" рассказал, что не участвовал в организации свадьбы, всем занималась Эйнат. Именно она подбирала интерьер, шеф-поваров, блюда и напитки.

Всего на празднике присутствовало не больше 40 человек. Макаревич и Кляйн позвали только самых близких московских и израильских друзей.

Стоит добавить, что для Кляйн это первый брак, а вот Макаревич женится уже в пятый раз. Но, по его словам, свадебная церемония прошла в его жизни впервые.

Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич назвал "мразями" людей, которые раскритиковали бывшего главу СССР Михаила Горбачева. Высказывание музыканта спровоцировало бурное обсуждение в Сети.