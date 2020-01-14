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Обозвавший россиян "мразями" Макаревич получил на пару с Горбачевым

Обозвавший россиян "мразями" Макаревич получил на пару с Горбачевым
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Лидер "Машины времени" вступился за экс-президента Советского Союза

Андрей Макаревич раскритиковал тех, кто негативно отзывается о бывшем главе СССР Михаиле Горбачеве. Музыкант назвал таких людей "мразями". 

Макаревич заявил, что "поливают" Горбачева именно те, кому он дал свободу заниматься делом, которое каждый из них выбрал сам. "Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не хватило", – написал лидер "Машины времени" в Facebook.

Высказывание музыканта вызвало бурное обсуждение в Сети. Некоторые пользователи поддержали Макаревича, согласившись с его мнением: "И многие из тех, кто уехали за границу; до Горбачева они могли лишь мечтать об этом", "Спасибо вам за смелость публично высказывать свою позицию", "Вот именно".

Однако большинство комментаторов не согласились с музыкантом. "Для меня он преступник", "Деньги и статус лишают памяти", "Сам-то ты кто? Ты же свою лжеславу приобрел в твоем ненавистном советском обществе, ты гадишь на тех, которые тебя кормили. Ты и есть истинная мразь!", – разнесли и его, и экс-президента СССР.

Ранее россияне набросились на Михаила Горбачева после его предложения отменить новогодние и майские праздники. До этого Андрея Макаревича разнесли за грубые высказывания о россиянах.

Карина СИРАЗОВА

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