Жители полуострова подняли артиста на смех

Подписчики соцсетей массово обсуждают вчерашнее высказывание лидера группы "Машина времени". И многие уже ответили музыканту, причем не только серьезно, но и с долей иронии.

Одни не поняли, кто и у кого должен был "купить" полуостров. "У Макаревича, что ли?" – предположил @vfominv.

"А что, можно купить территорию с гражданами страны? Где-то у Макаревича есть прайс?" – спросил Choodo.

Другие предложили несколько вариантов решения. Причем некоторые даже согласны "продать Макара хохлам и не выкупать его больше", только сомневаются, что кто-то за него даст денег.

"Может лучше Макарку продать?" – задумалась Heller Pražský.

Пользователь Лев Чистяков попытался узнать, считает ли артист, что нужно продать и людей в Крыму. "А сам Макаревич сколько стоит?" – поинтересовался он.

Нашелся и шутник, который кинул клич: "Продается Макаревич, недорого. Крымчанам скидка", передает телеканал "360".

Были и те, кто твердо дал понять музыканту, в чем правда. Некая @azbooka18 сказала: "Дурак! Кто же свое у себя покупает?" Ей вторит Александр Волохов: "А почему Россия должна купить то, чего у Украины никогда не было?"

А @fox_vuk заявил: "Пусть они сначала Киев выкупят, который Россия выкупила у Речи Посполитой в свое время". По мнению @RomanJournaL, "Украина обязана ответить за ущерб, который она нанесла Крыму".

Прокомментировал заявление артиста и глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. По его мнению, подобные высказывания – "крах для творческого человека", и это полностью показывает коммерческое отношение певца к жизни.

"Крым и крымчане не продаются. Это главное, что нужно понять", – заявил Иоффе, цитирует РИА "Новости".

В четверг, 26 июля, лидер "Машины времени" заявил, что России нужно было купить Крым. "Можно было найти другие пути. Купить его. Договориться, я грубо говорю, найти способ. Вообще договариваются как-то дипломаты, страны", – сказал музыкант.

После громкого скандала, вызванного этими словами исполнитель стал оправдываться. Он назвал предложение о покупке Крыма "метафорой". И добавил, что имел в виду просто "мирное решение вопроса с полуостровом".

Между тем провокационные заявления Андрея Макаревича не раз вызывали широкий резонанс. В частности, в марте он назвал американцев веселыми и добрыми, а россиян – "злобными дебилами".