У Макаревича нашли проблемы
В последнее время о музыканте появлялись разные новости, и чаще неприятные. Какой Андрей Макаревич на самом деле, рассказала ясновидящая и таролог Саона.
По ее словам, этот артист – человек сложный и какой-то отталкивающий. Многим людям трудно и даже неприятно с ним общаться и иметь какие-то дела.
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Вокруг певца много кривотолков, сплетен и вражды, добавила ведунья. Он излучает негатив.
"Вижу какие-то суды, противостояние с законом. Все завязано не неправильно оформленных бумагах. От него уходят деньги и какие-то блага", – уточнила Саона.
Макаревич не всегда находится в нашей стране. Он живет с женщиной, с которой у него общий ребенок. Однако это не семья, скорее, жизнь на договорных отношениях, отметила ясновидящая
У музыканта есть желание навсегда уехать из России, и он это сделает. От него многие отвернутся, сообщила ведунья.
Расклад на картах тяжелый. Ни деньги, ни самореализация не приносят радости Макаревичу, сказала таролог.
И так, полностью недовольный всем, он будет жить в ближайшем будущем, заключила Саона.
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