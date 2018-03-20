Пригожин ответил Макаревичу
Оживленная полемика вокруг заявления Андрея Макаревича, который на своей странице в Facebook восхитился спокойствием и веселостью американцев и при этом оскорбил соотечественников, назвав их "злобными дебилами", не утихает уже несколько дней. Первыми за россиян вступились Лоза, Бортко и Скляр. Кортнев, наоборот, поддержал нападки коллеги по цеху.
Следующим отозвался Иосиф Пригожин, призвав к взаимоуважению. Заявления музыкального продюсера были достаточно резки. К примеру, он сказал, что некоторые звезды "охренели от собственного величия и забыли, откуда сами взялись".
"Как вы хотите, чтобы к вам относились, если вы сами допускаете такие высказывания? Зачем? Для чего? На песнях Макаревича выросло поколение людей. Отсюда и вопрос — как ты можешь ненавидеть собственный народ, на котором заработал и продолжаешь зарабатывать деньги?! Должно же быть, в конце концов, какое-то уважение", – возмутился Пригожин в интервью URA.RU. Но все же признал, что американцы улыбчивее россиян, которые выглядят так, будто "на них мешки взвалили".
"Надо просто научиться радоваться счастью. Счастье – это не только деньги. Счастье – это, например, и возможность ходить", – уверен продюсер. Он признался, что ему стыдно ездить на дорогом автомобиле. "Скажут некоторые: мол, совсем зажрался. А вообще я вырос в бедной семье", – поделился Пригожин. И подчеркнул, что он и певица Валерия "начинали с нуля", а музыкальный продюсер Виктор Дробыш "был голодный, в дырявых носках". Однако все вышеперечисленные добились успеха.
"Следствием атмосферы ненависти, которая сегодня царит в обществе", назвал эффект, который произвел пост Макаревича, заведующий сектором изучения интеграционных процессов Института социологии РАН, доктор социологических наук Владимир Мукомель. "Стоит признать, что у нас полностью отсутствует культура спора и компромисса. Это раскалывает общество, мы не готовы слушать и слышать друг друга", – разъяснил собеседник URA.RU. По его словам, наверняка певец посчитал своим долгом донести до окружающих свое мнение, которое, как ему кажется, отражает позицию отдельной группы его сограждан.
Эта атмосфера непонимания все больше и больше сгущается, при этом стремительно растет дистанция между различными слоями общества. "Тезис – кто не с нами, тот наш враг – становится, к сожалению, все более популярным", – с досадой подметил Мукомель.
Между тем Макаревич после возникшей волны возмущений оправдался, написав, что вовсе не оскорблял россиян. В доказательство он процитировал свои слова, из-за которых и разразился скандал.
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