Музыкант заявил, что его слова о россиянах неправильно поняли

Волна возмущения, поднявшаяся после слов Андрея Макаревича, заставила его оправдываться.

Лидер группы "Машина времени" признался, что сначала не мог взять в толк, почему вдруг ему начали звонить журналисты и просить комментарии. "На десятом звонке призадумался – что случилось-то? Уж не умер кто? К вечеру добрались до гостиницы, зашел в сеть – вот оно что! Я, оказывается, "назвал россиян злобными дебилами"! Меня осуждают! Отец русской демократии Милонов, титаны рока Скляр и Лоза!" – написал Макаревич на страничке в Facebook.

Музыкант подчеркнул, что вовсе не оскорблял россиян. В доказательство он процитировал свои слова, из-за которых и начался скандал: "Мне кажется, что госпропаганда изобрела какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов".

Судя по бурной реакции общественности, это работает весьма эффективно, добавил лидер "Машины времени". Между тем его пренебрежительное заявление действительно вызвало массу отрицательных комментариев.

Высказалась даже официальный представитель МИД Мария Захарова. "Перестаньте нас оскорблять – права такого не имеете!" – написала она на своей страничке в соцсети. Дипломат считает, что всем, кто хочет называть россиян "злобными дебилами", нужно вспомнить эксперимент 2018 г., когда кандидат в президенты РФ, назвавший народ "генетическим отребьем" (имеется в виду Ксения Собчак), набрал всего лишь 1,6% голосов на выборах.



Макаревич ранее написал в соцсетях, что жители США, где сейчас гастролирует музыкант, гораздо спокойнее, веселее и добрее россиян. Слова "злобные дебилы" появились в ответе лидера "Машины времени" одному из комментаторов.