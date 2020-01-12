Экс-президент СССР призвал отменить новогодние и майские праздники

Михаил Горбачев заявил, что в России стоило бы отменить долгие выходные, так как в эти дни народ деградирует и спивается. Россияне возмутились предложением первого и единственного президента СССР.

"Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои. Выходные стоит распределять более равномерно. Мне кажется правильным, когда есть один выходной в середине недели, а потом снова рабочие дни",

- заявил Горбачев в интервью порталу URA.RU, добавив, что сильнее всего страдают регионы.

По его словам, во времена СССР длинных выходных не было, что положительно сказывалось на жизни страны. Поэтому, отметил Горбачев, отменить новогодние и майские праздники можно было бы без проблем.

Слова экс-президента СССР вызвали негодование среди россиян. Многие читатели RT подчеркнули, что лучше бы политик молчал.

"Эта нечисть что-то советует России. Мало натворил гадости?", "Лучше бы, Миша, ты и не родился", "Что-то здесь запахло падалью!"(с)", "Этому меченому лучше вообще помолчать...", ""...Всё, что мог, ты уже совершил.." и не надо лезть в текущие дела!", "ему то что беспокоиться гражданину другой страны. о людях вспомнил когда полстраны вымерло", " Фууу...могильной гнилью и сыростью повеяло. Помалкивай Иуда!" – негодуют россияне.

Впрочем, кое-кто отметил, что на майские праздники многие люди трудятся на дачах, чтобы прокормить семьи, поэтому их отменять не стоит.

Позже пресс-секретарь фона Горбачева Павел Палажченко заявил РИА Новостям о том, что политик не призывал отменить длинные праздники и вообще такого интервью не давал. Горбачев, по словам представителя, считает, что этот вопрос должно решить общество и правительство.