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"Ему лучше помолчать": Горбачев взбесил россиян

"Ему лучше помолчать": Горбачев взбесил россиян
Михаил Горбачев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-президент СССР призвал отменить новогодние и майские праздники

Михаил Горбачев заявил, что в России стоило бы отменить долгие выходные, так как в эти дни народ деградирует и спивается. Россияне возмутились предложением первого и единственного президента СССР.

"Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои. Выходные стоит распределять более равномерно. Мне кажется правильным, когда есть один выходной в середине недели, а потом снова рабочие дни",

- заявил Горбачев в интервью порталу URA.RU, добавив, что сильнее всего страдают регионы.

По его словам, во времена СССР длинных выходных не было, что положительно сказывалось на жизни страны. Поэтому, отметил Горбачев, отменить новогодние и майские праздники можно было бы без проблем.

Слова экс-президента СССР вызвали негодование среди россиян. Многие читатели RT подчеркнули, что лучше бы политик молчал.

"Эта нечисть что-то советует России. Мало натворил гадости?", "Лучше бы, Миша, ты и не родился", "Что-то здесь запахло падалью!"(с)", "Этому меченому лучше вообще помолчать...", ""...Всё, что мог, ты уже совершил.." и не надо лезть в текущие дела!", "ему то что беспокоиться гражданину другой страны. о людях вспомнил когда полстраны вымерло", " Фууу...могильной гнилью и сыростью повеяло. Помалкивай Иуда!" – негодуют россияне.

Впрочем, кое-кто отметил, что на майские праздники многие люди трудятся на дачах, чтобы прокормить семьи, поэтому их отменять не стоит.

Позже пресс-секретарь фона Горбачева Павел Палажченко заявил РИА Новостям о том, что политик не призывал отменить длинные праздники и вообще такого интервью не давал. Горбачев, по словам представителя, считает, что этот вопрос должно решить общество и правительство. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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хочется к миске поближе и еще похлебать
Гость
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А в это время Трамп обругал ЦРУ, что они написавшие конституцию России не могут ею управлять и контролировать.
Гость
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Как не стыдно!? Продал страну, а теперь ещё советы раздает, сидеть бы да грехи свои замешивать,Иуда проклятый.
Гость
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Разумно было бы сделать как в Европе, там на Рождество всего два дня выходных и на новый год тоже 2. Но есть возможность взять в счет отпуска рабочие дни между Рождеством и Новым годом. И таким образом получается, что люди могут быть свободными от работы 10 дей, включая выходные дни.
Гость
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Он ещё не отправился на суд Божий, значит дьяволу он нужен на Земле!
Гость
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Любитель ценностей бандитских! Тварь иудская.
Гость
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А у себя , там дома , где ты живешь - попробуй поучи .
Гость
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Этот Троцкий ещё вякает, июда!
Гость
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пусть дает советы по месту жительства
Гость
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"Многие читатели RT подчеркнули" ... видимо читатели RT главные алкоботы
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