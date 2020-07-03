"Помогали всем миром": лишившийся жилья Бандурин не смог найти средств на жизнь

"Помогали всем миром": лишившийся жилья Бандурин не смог найти средств на жизнь
Николай Бандурин. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Семье звезды "Аншлага" приходится жить в недостроенном доме

Зимой 2018 г. известный юморист Николай Бандурин в результате пожара лишился крыши над головой. Денег на отстройку особняка у артиста не было – ему пришлось продавать столичную квартиру и просить помощи у друзей и коллег. В итоге спустя полтора года погорелец частично восстановил свое жилище.

При этом на полную отстройку особняка денег у звезды "Аншлага" все равно не хватило. Средства собирали всем миром, сильно помогли друзья и фанаты Бандурина. Однако дом юмориста восстановлен не полностью – звездному семейству приходится жить в недостроенном особняке.

Как сообщает издание "Собеседник", на устранение последствий пожара ушло несколько миллионов рублей.

При этом Николай Бандурин до сих пор с ужасом вспоминает страшную трагедию. В тот злополучный день в коттедже находились почти все звездные домочадцы. Из-за короткого замыкания загорелись потолок и стены второго этажа. Всем членам семьи юмориста чудо удалось спастись от огня.

Сам артист вскоре после этого отправился на гастроли. Он превозмогал жуткую боль от того, "что вся спина в ожогах и горит", ведь "люди купили билеты на концерт, полный зал", и он "не мог не приехать". 

Ольга ФЕДОРОВА

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