Свое мнение Иван публично озвучил в ток-шоу

Известный ведущий и шоумен прокомментировал отношения своей старшей дочери. Несколько месяцев назад Эрика рассказала, что встречается с темнокожим парнем по имени Муса. Иван Ургант выбор дочки одобрил.

Девушка познакомилась со своим бойфрендом в Нью-Йорке, когда уехала туда учиться еще год назад. Эрика частенько постит в своем "Инстаграм" фото с возлюбленным. И против их романа, как выяснилось, Ургант не выступает. По его словам, он даже сам выбрал Мусу для своей дочери. Об этом ведущий сообщил в эфире "Вечернего Урганта".

"Мы тщательно согласовывали её бойфренда. Согласовали. Я сам выбирал", – заключил Иван.

Такую фразу шоумен произнес в ответ на слова приглашенной гостьи Ляйсан Утяшевой. Спортсменка говорила о своем сыне и его влюбленностях. На что Ургант резюмировал и об отношениях своей дочери.

К слову, недавно Эрика стала невольной участницей громкого скандала. После нашумевшего убийства Джорджа Флойда девушка вместе со своим бойфрендом вышли на акцию поддержки. Муса прошелся по улице с плакатом, где была написана провокационная фраза. Некоторые посчитали это оскорблением семьи Эрики. В итоге парню пришлось публично разъяснять, что конкретно он имел ввиду. Сам Ургант эту ситуация никак не прокомментировал.

Напомним, Иван Ургант любит высмеивать множество разных событий. В том числе, мимо него "не проходят" и некоторые звездные истории. Например, недавно шоумен пошутил над Евгением Плющенко. Темой послужила новая работа фигуриста.