Снимок телеведущей очень порадовал ее фанатов

Звезда "Ревизорро" поделилась новым кадром, сделанным во время рабочего процесса. Елена Летучая в откровенном топе восхитила саму себя. Поклонники теледивы только поддержали ее "минутку самолюбования.

На очередном селфи знаменитость продемонстрировала свой свежий макияж и красивую фигуру в коротком топе с откровенным декольте. На фоне снимка оказались помощники, которые и "наводили марафет" ей. Свой пост Елена подписала достаточно смело.

"На этом фото все прекрасно", – заключила теледива.

Поклонники порыв Летучей оценили положительно. Написали, что звезде очень идет красная помада, она "невероятно красива", "очаровательна" и "прекрасна". Мужчины-фанаты добавили о Елене, что "все при ней".

При этом пользователей соцсети зацепила уверенность телеведущей. Одна из девушек даже всерьез спросила, где этому можно научиться. Телеведущая ей не ответила.

Напомним, звезда "Ревизорро" очень откровенна со своими зрителями и поклонниками. Например, недавно она рассказала, как во время съемок известной программы падала в обморок от усталости. Как отметила Елена Летучая, она так старалась "докопаться до сути проблем", что не берегла себя. И заверила, что никогда не боялась скандалов и драк в ресторанах, где снимали программу.