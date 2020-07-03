Лопырева продемонстрировала стройные ноги во время морской прогулки

Лопырева продемонстрировала стройные ноги во время морской прогулки
Виктория Лопырева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Девушка развлекалась с подружкой на яхте

Известная телеведущая и модель Виктория Лопырева отправилась с подружкой на морскую прогулку в Арабских Эмиратах.

На своей странице в "Инстаграм" девушка опубликовала фото с отдыха на роскошной яхте. Судя по подписи к снимку, модель привыкла к такому способу передвижения в Дубае и пользуется им ежедневно. Да и размер яхты, по ее словам, вполне для этого подходит.

Помимо рассуждений о длине морских судов, модель попозировала  в закрытом красном купальнике и коротеньких шортах. Таким образом, поклонники смогли оценить ее стройные загоревшие ноги. Подруга Лопыревой с такой же стройной фигурой присоединилась к ней на втором фото. 

Под снимком модели набралось множество восхищенных комментариев от подписчиков: "Виктория – божественна. Не перестаю восхищаться женственности, красоте, грации. Редкое ныне явление!", "Красота", "О эти ноги", "Красотки две, и яхта тоже", "Какие красивые ноги" (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Виктория Лопырева показала видеоролик со своим подросшим сыном. Сейчас семья ведущей и модели живет в ОАЭ и, похоже, наслаждается спокойствием и летним теплом.

Александра ЛЕОНИДОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Суда для "Северного потока - 2" сопроводит корабль с ракетами

Они указали своей конечной точкой Калининград

НАТО заявила о нашествии российских подлодок на Атлантику

В организации признали реальную угрозу для своих кораблей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

776 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей