Девушка развлекалась с подружкой на яхте

Известная телеведущая и модель Виктория Лопырева отправилась с подружкой на морскую прогулку в Арабских Эмиратах.

На своей странице в "Инстаграм" девушка опубликовала фото с отдыха на роскошной яхте. Судя по подписи к снимку, модель привыкла к такому способу передвижения в Дубае и пользуется им ежедневно. Да и размер яхты, по ее словам, вполне для этого подходит.

Помимо рассуждений о длине морских судов, модель попозировала в закрытом красном купальнике и коротеньких шортах. Таким образом, поклонники смогли оценить ее стройные загоревшие ноги. Подруга Лопыревой с такой же стройной фигурой присоединилась к ней на втором фото.

Под снимком модели набралось множество восхищенных комментариев от подписчиков: "Виктория – божественна. Не перестаю восхищаться женственности, красоте, грации. Редкое ныне явление!", "Красота", "О эти ноги", "Красотки две, и яхта тоже", "Какие красивые ноги" (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Виктория Лопырева показала видеоролик со своим подросшим сыном. Сейчас семья ведущей и модели живет в ОАЭ и, похоже, наслаждается спокойствием и летним теплом.