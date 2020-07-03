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Известная телеведущая и модель Виктория Лопырева отправилась с подружкой на морскую прогулку в Арабских Эмиратах.
На своей странице в "Инстаграм" девушка опубликовала фото с отдыха на роскошной яхте. Судя по подписи к снимку, модель привыкла к такому способу передвижения в Дубае и пользуется им ежедневно. Да и размер яхты, по ее словам, вполне для этого подходит.
Помимо рассуждений о длине морских судов, модель попозировала в закрытом красном купальнике и коротеньких шортах. Таким образом, поклонники смогли оценить ее стройные загоревшие ноги. Подруга Лопыревой с такой же стройной фигурой присоединилась к ней на втором фото.
Под снимком модели набралось множество восхищенных комментариев от подписчиков: "Виктория – божественна. Не перестаю восхищаться женственности, красоте, грации. Редкое ныне явление!", "Красота", "О эти ноги", "Красотки две, и яхта тоже", "Какие красивые ноги" (орфография и пунктуация сохранены).
Ранее Виктория Лопырева показала видеоролик со своим подросшим сыном. Сейчас семья ведущей и модели живет в ОАЭ и, похоже, наслаждается спокойствием и летним теплом.
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