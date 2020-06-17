Лопырева поделилась трогательным видео с подросшим сыном

Лопырева поделилась трогательным видео с подросшим сыном
Виктория Лопырева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Викторию Лопыреву и ее сына Марка Лионеля засняли вместе во время игр. На видео мальчик качается на игрушечной лошадке. Лицо подросшего ребенка рассмотреть не удалось, так как он сидел спиной к камере.

Первенца модель родила в феврале 2019 г. от Игоря Булатова. Своего любимого мужчину красавица долгое время скрывала по понятным причинам: избранник был женат, а его официальная супруга носила их ребенка. Когда эти факты сплыли, на Викторию обрушился поток критики.

Теперь же в личной жизни Лопыревой все спокойно – она вышла замуж за Булатова, а сейчас вся семья живет в ОАЭ, где, похоже, наслаждается временем, которое проводит дома.

"Моя лучший учитель",

– трогательно подписала видео с сыном красавица.

"Какой большой", "Так выглядит счастье", "Какие вы красивые", "Такой богатырь уже", "Вы такие сладкие", "Виктория, вы такая красивая на этом видео", – высказались пользователи.

Ранее "Утро.ру" публиковало фото Виктории Лопыревой в микрошортах и купальнике.

Дарья ПЕТРОВА

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