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Викторию Лопыреву и ее сына Марка Лионеля засняли вместе во время игр. На видео мальчик качается на игрушечной лошадке. Лицо подросшего ребенка рассмотреть не удалось, так как он сидел спиной к камере.
Первенца модель родила в феврале 2019 г. от Игоря Булатова. Своего любимого мужчину красавица долгое время скрывала по понятным причинам: избранник был женат, а его официальная супруга носила их ребенка. Когда эти факты сплыли, на Викторию обрушился поток критики.
Теперь же в личной жизни Лопыревой все спокойно – она вышла замуж за Булатова, а сейчас вся семья живет в ОАЭ, где, похоже, наслаждается временем, которое проводит дома.
"Моя лучший учитель",
– трогательно подписала видео с сыном красавица.
"Какой большой", "Так выглядит счастье", "Какие вы красивые", "Такой богатырь уже", "Вы такие сладкие", "Виктория, вы такая красивая на этом видео", – высказались пользователи.
Ранее "Утро.ру" публиковало фото Виктории Лопыревой в микрошортах и купальнике.
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