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Полуголая Лопырева лишила россиян покоя

Полуголая Лопырева лишила россиян покоя
Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Модель заговорила о важной проблеме в соблазнительном виде

Виктория Лопырева отдыхает в Испании. Там она снялась у бассейна почти без одежды – на ней только накидка. Обнажены плечи, спина, бедра и ноги, одну из которых она согнула в колене, а другую отвела в сторону.

Под откровенным фото "Мисс Россия-2003" поделилась мыслями. По мнению знаменитой блондинки, "все ближе времена, когда главной роскошью будет чистая пресная вода", а ведь "без нее нельзя представить жизнь на нашей планете".

Модель возмущена тем, что "люди порой относятся очень пренебрежительно к этому важнейшему ресурсу", "нещадно загрязняют и бездумно тратят, не задумываясь о ценности". В заключение Лопырева отметила, что "было бы круто по-новому взглянуть на текущие и будущие проблемы, связанные с водой, и затем коллективно сформулировать и осуществить нестандартные решения".

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Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

В соцсети одни включились в обсуждение темы, которую затронула модель, и похвалили ее за внимание к мировым проблемам. Другие не удержались и осыпали Викторию щедрыми комплиментами. Некоторые мужчины потеряли головы и, заявив, что ее "красота не имеет границ", позвали ее замуж, признаваяь в чувствах и даря нежности:

"Такая милая", "Вы абсолютно шикарны", "Красивый пейзаж, и ты, моя любовь, красивая", "Лучшая", "Очень обаятельная и стильная", "Вы непревзойденная красотка!!! Глаз не оторвать!", "Обожаю", "Могу ли я жениться на тебе?", "Целую тебя".

Ранее, в Турции, Виктория Лопырева показалась в купальнике, плотно обтягивающем ее стройную фигуру и открывающем бедра и грудь. Тогда фанаты тоже не поскупились на лестные слова. До этого "Мисс России-2003" взбудоражила поклонников видом голого бюста. 

Полина ДОРОЖКИНА
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