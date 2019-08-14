"Бомба": Лопырева выставила голый бюст напоказ

Модель снялась в провокационном виде

Виктория Лопырева отдыхает в Турции. После прогулки по Стамбулу она отправилась на пляж. Ее фото, снятое там, разгорячило поклонников.

В кадре блондинка сидит на берегу у самого моря. Одна ее нога согнута в колене, другую красотка положила под бедро. На голове модели шляпа, глаза закрывают темные очки. У купальника, надетого на тело, такой глубокий вырез, что грудь почти выпадает из него.

Под снимком Виктория отметила: "Приземлилась в раю".

Восторженные фанаты лишились покоя. Особенно распалились мужчины.

"Радуга после дождя, она так прекрасна, как и ты!", "Конфетка", "Притягательная какая!", "Люблю тебя, детка", "Какие сиськи...", "Оглушающе", "Ты – бомба!", "Выглядишь супер", "Королева",

– поделились они впечатлениями, пожелав блондинке доброго утра и наслаждения.



Остальные, заметив, что модель с каждым фото все больше удивляет их, написали:



"У Вас безумная энергетика!", "Очаровательная девушка", "Шикарная", "Изысканная!", "Викуля, ты милая куколка просто", "Горячая, прекрасная, великолепная, фантастическая женщина, абсолютно удивительная", "Класс", "Идеальная", "Богиня", "Ты рай", "Самая милая".

Был и недовольный, который возмутился: "А где груди пышные?.. Кругом обман".



Однако чаще Лопырева получает в свой адрес комплименты. Многие хвалят ее фигуру. Недавно снимки длинноногой красотки сразили публику наповал. По достоинству оценили внешность Виктории и в другом купальнике.