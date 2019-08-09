"Красота горячая": Лопырева в купальнике растянулась на песке

Модель показала стройные ноги, тонкую талию и бюст

Виктория Лопырева опять заговорила о вибрациях. И сделала это в соцсети под фото, на котором показана в провокационном виде. На ней – открытый купальник, из лифа которого видна грудь. Сама красотка, грациозно запрокинула голову, и, выгнувшись, расставила ноги, стоя на коленях. Фанаты не смогли оторвать глаз от ее фигуры.

Сама же модель после вопроса, повышают ли подписчики свои вибрации, призналась, что старается понять жизнь немного иначе, уделяя внимание только лишь собственному счастью, переступая рамки и границы других.

"Живи сегодня и сейчас, пока бьется сердце; просто люби мужчину, ребенка, свое дело, потому что никто не знает своего часа. А грехи наши сосчитает и оценит только бог. Завтра может и не наступить", – добавила она в заключение.



Мнения поклонников разделились. Одни стали рассуждать о словах Виктории, кто-то согласился с нею, кто-то – нет. Другие восхищались тем, как выглядит Лопырева:

"Вика, Вы красивая и яркая девушка", "Какая же ты шикарная и классная!", "У вас с вибрациями полный порядок!!!!", "Мировая блонди", "Идеал женской красоты", "Хороша", "Вот это фотография, мама мия!", "Такая красота горячая", "Ух ты, потрясающе", "Великолепная", "Шикарная красавица-тропиканка", "Горячая, идеальная, великолепная, фантастическая женщина, абсолютно удивительная. Королева!", "Очаровательная", .

Представители сильного пола, хвалили и просили: "Викуся, ты огонь", "Самая бомбезная", "Виктория, нельзя так с нами, мужиками!". На это модель ответила, что "только так и нужно".

Были и те, кто припомнил молодой женщине ее поступок – модель увела чужого мужа. "Нельзя строить счастье свое,в ущерб других, это возвращается ", – предупредила одна из подписчиц.

В феврале Лопырева родила сына. Марк-Лионель – ее первый ребенок После этого она сразу начала ходить в спортзал, что дало свои плоды – фигура Виктории стройна и подтянута.

Звезда не отказывает себе в удовольствии похвастаться формами. Так она делала сразу после появления на свет сына. Продолжает блистать прелестями и теперь – без стеснения откывает грудь, поднимает юбку и валяется на песке в супермини.