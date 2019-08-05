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"Повис": у Лопыревой из купальника вывалился бюст

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Модель показалась в соблазнительном виде

Виктория Лопырева снялась в закрытом светлом купальнике. И выглядела очень сексуально. На фото красотка стоит боком, при этом у нее частично видна грудь, что не укрылось от пристальных взглядов подписчиков соцсети, куда она поместила новое фото.

Кадр сделан в Испании. Там молодая мама недавно отдыхала на берегу моря и любовалась живописными видами. 

"Только то, что делает вас счастливым, имеет смысл", – сообщила она под снимком И попросила: "Расскажите, как повышаете свои вибрации?".

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Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

Поклонники сразу включились в диалог с Лопыревой. Многие обсуждали и фигуру Лопыревой, выражая восхищение на разных языках:

"Вика солнце. Ты потрясающая", "Королева, боже, сколько красоты", "Огромная бомба", "Нереальная Викуля", "Секси на 200!", "Очень-очень красивая женщина. Абсолютно удивительно идеальное фото. Мисс Вика".

Особое внимание уделили ее бюсту. Причем некоторые заметили и недостатки.

"Грудь как у порноактрисы", "Ой, какие тити висящие", "Повисли", 

– разочарованно написали такие. 

Недавно Лопырева отметила свой день рождения. Праздник растянулся на целую неделю. Фанатов порадовало видео с торжества, на котором у Лопыревой задралась юбка.

Ранее модель повалялась на песке в супермини. Тогда поклонники также по-разному отнеслись к пикантному кадру: одни хвалили звезду, которая быстро пришла в форму после родов, другие рассмотрели у Лопыревой выпирающий живот и указали ей на старость.

Полина ДОРОЖКИНА
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