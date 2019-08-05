"Повис": у Лопыревой из купальника вывалился бюст

Нибиру
- Земля обречена: обнаружена еще одна планета жизни
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Виктория Лопырева снялась в закрытом светлом купальнике. И выглядела очень сексуально. На фото красотка стоит боком, при этом у нее частично видна грудь, что не укрылось от пристальных взглядов подписчиков соцсети, куда она поместила новое фото.
Кадр сделан в Испании. Там молодая мама недавно отдыхала на берегу моря и любовалась живописными видами.
"Только то, что делает вас счастливым, имеет смысл", – сообщила она под снимком И попросила: "Расскажите, как повышаете свои вибрации?".
Поклонники сразу включились в диалог с Лопыревой. Многие обсуждали и фигуру Лопыревой, выражая восхищение на разных языках:
"Вика солнце. Ты потрясающая", "Королева, боже, сколько красоты", "Огромная бомба", "Нереальная Викуля", "Секси на 200!", "Очень-очень красивая женщина. Абсолютно удивительно идеальное фото. Мисс Вика".
Особое внимание уделили ее бюсту. Причем некоторые заметили и недостатки.
"Грудь как у порноактрисы", "Ой, какие тити висящие", "Повисли",
– разочарованно написали такие.
Недавно Лопырева отметила свой день рождения. Праздник растянулся на целую неделю. Фанатов порадовало видео с торжества, на котором у Лопыревой задралась юбка.
Ранее модель повалялась на песке в супермини. Тогда поклонники также по-разному отнеслись к пикантному кадру: одни хвалили звезду, которая быстро пришла в форму после родов, другие рассмотрели у Лопыревой выпирающий живот и указали ей на старость.
Ни одна из стран не решилась поддержать Незалежную
Москва якобы полностью прекратит поставку голубого топлива через Незалежную