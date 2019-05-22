"Это прелестно": Лопырева прижала к груди любимого

Модель восхитила фанатов трогательными кадрами

Виктория Лопырева выложила в соцсети целую фотосессию. На двух снимках она показана с самым дорогим и любимым человеком. Поклонники умилились.

Красавица то прижимает к груди и целует, то кормит... сынишку. На одном фото малыш спит в нежных объятиях мамы, на другом – ест, держась ручками за бутылочку с молоком.

Под снимками теледива снова поместила рассказ о враче, завершив его словами благодарности. В первом кадре она показана именно с ним.

Поклонников же больше заинтересовали фото с маленьким наследником звезды. Только отреагировали они по-разному. Одни восхищались моделью и ее сыном:

"Это прелестно", "Абсолютно великолепная девушка", "Огонь", "Какие трогательные кадры", "Викуля👍👍👍🔥🔥🔥😘😘😘", "Так прекрасно видеть людей счастливыми!🌸🌸🌸", "Боже мой, какое счастье❤️💋👍", "Вы красивые", "Какие милые",.

Другие обратили внимание на то, как ест мальчик. "Почему кормите из бутылочки?", "Странно конечно. Зачем бутылка?", "Вы с первых дней так кормите?", – возмутились они и пояснили, что, "когда малыша кладут на грудь матери, вся боль, что была, забывается".

В ответ Виктория сообщила, что сцеживается, а ночью, пока она "уделяет внимание себе и любимому", ребенок ест ее молоко.

Ранее Лопырева разместила снимок, на котором показана лежащей в кабинете врача. Звезда подняла ногу и закрыла рукой лицо. Под фото она рассказала, как ее сын появился на свет.

"Процесс пошел так быстро, что мы еле успели добраться до госпиталя", – вспоминала теледива. Там Викторию посадили в специальную коляску и повезли в родильное отделение, сделали укол, который показался ей больнее, чем схватки.

Однако "момент, когда малыша положили на грудь" она, "конечно, запомнила" . Ее наследник "родился здоровым и крепким".

Роды у звезды принимал тот самый доктор, о котором она уже упоминала на странице в Instagram.

Сын модели Марк Лионель появился на свет в феврале этого года. Она быстро восстановилась после родов – у нее по-прежнему стройная, подтянутая фигура – и ведет прежний активный образ жизни. А также радует подписчиков Сети откровенными кадрами, на которых то раздевается, то блистает прелестями в микрошортах, то хвастается упругими формами.

