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Аппетитная Лопырева похвасталась упругими формами

Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika
Молодая мама продолжает будоражить фантазию своих поклонников провокационными фото

Виктория Лопырева быстро пришла в форму после того, как в феврале 2019-го родила сына. С тех пор телеведущая на радость фанатов публикует в соцсети горячие снимки, показывая, что труды в спортзале и диеты не прошли даром.

Так, Лопырева опубликовала в Instagram-истории снимок, на котором позирует в черном сексуальном купальнике, у которого не только эффектное декольте сверху, но и снизу. Разрез выгодно подчеркнул потрясающий бюст звезды. Образ знаменитость дополнила накидкой со шлейфом и аксессуарами для рук.

Поклонники звезды не смогли прокомментировать этот кадр, так как в историях этой функции нет. Однако такое пикантное фото вряд ли оставило равнодушными пользователей Сети, которые регулярно следят за жизнью этой красотки.

Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika

К слову, фанаты Лопыревой пребывают в восторге не только от ее упругой груди, но и от аппетитных ягодиц. 

Полина ИВАНОВА
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