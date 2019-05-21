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"Суперобаятельный": Лопырева засветилась с чужим мужчиной

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая заинтриговала поклонников

Виктория Лопырева выложила в соцсети новое фото. На нем звезда показана с необыкновенным, по ее словам, мужчиной, "который способен чувствовать и понимать женщину лучше, чем она сама". Фанаты не остались равнодушны.

Модель и незнакомец в белом халате стоят, тесно прижавшись друг к другу. Они держат малыша, лицо которого закрыто.

"Доктор Сильверс сделает все возможное, чтобы такой важный процесс для каждой из нас, как РОДЫ, пройдет максимально правильно и комфортно", – уточнила теледива под кадром. 

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Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

Поклонники сразу откликнулись. Среди них нашлись такие, кто знает врача. Они отметили:

"Я тоже у него рожала", "Доктор Сильверс – действительно замечательный доктор. Великолепная личность и удивительное большое сердце", "Самый лучший доктор! На миллион процентов соглашусь с каждым выше сказанным словом! ❤️❤️❤️ Доктор от Бога. Помог и моей второй звездочке появиться на свет 🙏🙏🙏 и даже ураган его не остановил".

Но хвалили не только его. Много комплиментов высказали и в адрес Виктории. "Вы обладаете очаровательной, но и доброй сердечной энергией, которая действительно сияет от Вас", "Красотка", "Ты просто самая лучшая мама", – написали ей.

Кто-то поинтересовался будущими планами Лопыревой: "Ты второй раз тоже у него хочешь рожать?".

Сын модели Марк Лионель появился на свет три месяца назад, однако она и ее любимый мужчина – бизнесмен Игорь Булатов – уже мечтают о дочке и не хотят, чтобы между детьми была большая разница в возрасте. Когда они решатся на второго ребенкана, не известно. При этом, как видно, женщина поддерживает отношения с врачом, который наблюдал за нею во время беременности и помогал при родах.

После того как супермодель Виктория Лопырева впервые стала мамой, она старается "успеть все за два часа" – между кормлениями малыша. Теледива пока живет в Майами, с сыном ей помогают мама и няня. При этом она сама работает и занимается собой.

Дел у блондинки немало. "Мой активный образ жизни никто не отменял. И все же самый важный пункт среди всех дел – это просто лежать рядом и смотреть, как сопит это маленькое чудо", – признавалась не раз Виктория.

Звезда часто радует поклонников откровенными кадрами. На них красотка демонстрирует идеальные формы. На новом фото в сторис она позирует в желтом лифчике и черных шортах. Она сидит, поджав колени и запрокинув голову, с закрытыми глазами.

Фанаты всегда покорены тем, как выглядит звезда. В последнее время они нередко спрашивали, как Виктории удалось так быстро восстановиться после родов, и восхищались ее стройной и подтянутой фигурой.

Телеведущая без стеснения раздевается в воде, сражает наповал голыми прелестями, хвастается упругими формами, может ошарашить аппетитными ягодицами и показывается в микрошортах

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Фальшивая любовь Баскова и Лопыревой
Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Николая Баскова Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Николая Баскова
Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Утро Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Пресс-служба Vegas Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Полина ДОРОЖКИНА
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