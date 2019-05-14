"Великолепна": Лопырева разделась в воде

Нибиру
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Виктория Лопырева, в феврале ставшая мамой, по-прежнему восхищает прелестями. Новый снимок, опубликованный в Instagram, – лишнее подтверждение тому, что звезда не потеряла форму после родов, напротив, выглядит еще эффектнее, чем прежде. Поклонники без ума.
В кадре теледива показана в закрытом купальнике лимонного цвета, который так плотно обтягивает тело, что каждая его часть видна в мельчайших деталях. А поясок под грудью подчеркивает аппетитные округлости.
"Мне не нужно солнце, когда она рядом", – подписано фото.
Фанаты сразу осыпали Викторию комплиментами:
"Так великолепна", "Отличная".
Дамы интересовались, как Вика "так форму держит". Мужчины не сдержали пылких чувств и признались:
"Я люблю тебя", "Моя", "Я твой поклонник".
Ранее Виктория поместила на своей странице другой снимок. На нем она позирует в коротком платье с глубоким вырезом. Стройные ноги и часть бюста оголены.
Это также не осталось незамеченным. Поклонники и тут не поскупились на лестные слова.
"Красива и очень приятна", "Идеальная мама", "Красавица, да и только", "Солнце, отличного дня", "Ух, какая прекрасная!", "Чудесная картинка",
– не переставая, восхищались они видом Лопыревой. И это происходит не впервые. Ранее звезда сразила наповал обнаженкой, до этого похвасталась упругими формами, ошарашила аппетитными ягодицами и покорила фигурой, надев микрошорты.
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