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"Великолепна": Лопырева разделась в воде

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Теледива порадовала фанатов роскошным видом

Виктория Лопырева, в феврале ставшая мамой, по-прежнему восхищает прелестями. Новый снимок, опубликованный в Instagram, – лишнее подтверждение тому, что звезда не потеряла форму после родов, напротив, выглядит еще эффектнее, чем прежде. Поклонники без ума.

В кадре теледива показана в закрытом купальнике лимонного цвета, который так плотно обтягивает тело, что каждая его часть видна в мельчайших деталях. А поясок под грудью подчеркивает аппетитные округлости.

"Мне не нужно солнце, когда она рядом", – подписано фото.

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Публикация от Olly Vento (@olllyvento)

Фанаты сразу осыпали Викторию комплиментами:

"Так великолепна", "Отличная". 

Дамы интересовались, как Вика "так форму держит". Мужчины не сдержали пылких чувств и признались:

"Я люблю тебя", "Моя", "Я твой поклонник".

Ранее Виктория поместила на своей странице другой снимок. На нем она позирует в коротком платье с глубоким вырезом. Стройные ноги и часть бюста оголены.

Это также не осталось незамеченным. Поклонники и тут не поскупились на лестные слова.

"Красива и очень приятна", "Идеальная мама", "Красавица, да и только", "Солнце, отличного дня",  "Ух, какая прекрасная!", "Чудесная картинка",

– не переставая, восхищались они видом Лопыревой. И  это происходит не впервые. Ранее звезда сразила наповал обнаженкой, до этого похвасталась упругими формами, ошарашила аппетитными ягодицами и покорила фигурой, надев микрошорты.

Фоторепортаж
Фальшивая любовь Баскова и Лопыревой
Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Николая Баскова Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Николая Баскова
Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Утро Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Пресс-служба Vegas Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Полина ДОРОЖКИНА
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