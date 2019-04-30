"Суперсекси": Лопырева натянула микрошорты

Фотомодель блеснула прелестями на пляже

Виктория Лопырева опубликовала в Instagram свежий кадр. Она будто устроила мастер-класс по тому, как встать, чтобы на снимке получиться еще лучше, чем в жизни.

Блондинка, одетая в цветастую майку, которая плотно обтянула пышную грудь, и микрошорты, позирует на берегу океана вполоборота. Фотограф, похоже, снимал ее снизу, из-за чего ноги теледивы выглядят еще длиннее. А штанишки знаменитость подтянула так высоко, что оголила пикантную часть тела.

Под изображением звезда, видимо, обратилась к любимому человеку. "Это место лучшее для нас с тобой", – сообщила она.

Фанаты в восторге от вида Лопыревой. Они щедро осыпали молодую женщину лестными комплиментами:

"Ну суперсекси", "Очаровательная", "Какая красота! Идеально", "Гром среди ясного неба", "Вы не можете быть человеком... ангел", "Какие ножки", "такие бывают?", "Ты выглядишь потрясающе", "Какая красивая и великолепная", "Фигура супер", "Просто божественная, огонь", "Какая милашка", "Вика! Нереальная!", "Инопланетянка", "Фантастическая", "Уникальная леди".

Кто-то, однако, решил, что модель "на фото получилась как Барби... только живая" и "как кукла".

Несколько дам обсуждали натуральные ли у нее прелести. "Вика, как Вы переосиливаете находиться в Майами, когда вокруг огромные силиконовые попы и грудь? Меня все это вгоняет в депрессию, и я хочу тут же все себе сделать, переделать, не могу уже смотреть на этих латинок, но мне они так сильно нравятся", – спросила одна. На что другая тут же ответила: "Вика уже себе все сделала... она там как местная".

Некоторых заинтересовала одна деталь одежды Виктории. "Откуда Ваши шорты?" – спросила поклонница. Остальные отметили, что не так давно ставшая мамой телеведущая находится в прекрасной форме, без грамма лишнего веса:

"Вкусная мамочка", "Такая фигура и так быстро", "Викуля, Вы прямо очень худая... Все локти начали кусать", "Очень классно выглядите".

Сын звезды родился в США. Виктория пока не хочет возвращаться в Россию. Первые месяцы жизни малыша она думает провести на берегу океана. Отец ее ребенка – бизнесмен Игорь Булатов – иногда вылетает в нашу страну по делам, но спешит обратно – к сыну и любимой.

Лопырева не раз показывалась в откровенном виде. в том числе позировала и в микрошортах. И тогда произвела настоящий фурор в соцсети. Однако не всегда подписчики ею восхищаются. Ранее их возмутили "голые" снимки звезды после родов.