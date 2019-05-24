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Лопырева покрутила ягодицами в сверкающем мини

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая зажгла на вечеринке

Виктория Лопырева лихо отплясывала в обществе подруги. А видео раскованного танца поместила в сторис. 

В ролике на обеих красотках блестят наряды. К тому же у мини-платьев глубокие вырезы на груди, и во время танца прелести становятся видны, что ничуть не смущает их владелиц – они веселятся от души.

Модели не привыкать блистать в таком виде. Она довольна своей фигурой и не прочь показать все ее достоинства.

Ранее Виктория выложила в соцсети фото, на котором демонстрирует стройные длинные ноги и аппетитные ягодицы в микрошортах при входе в салон авиалайнера.

Под снимком Лопырева рассуждает о полетах, которые ей в силу занятости приходилось совершать часто, и она привыкла. А также просит поделиться опытом о полетах с детьми, "что брать с собой в самолет".

Фанатки с готовностью откликгнулись на ее призыв и дали немало добрых советов. Мужчин же больше заинтересовал вид молодой мамы. "Красивая", – оценили они.

На более раннюю публикацию Виктории не все подписчикики реагировали так благосклонно. В кадрах, выложенных в ее Instagram, звезда показана в роскошном платье с декольте и шлейфом.

"Я дома всех замучила вопросом, ехать ли мне в Канны или нет? Наряды готовы, стилисты забукированы, журналы ждут... но оторваться от сына даже на три дня  не могу себя заставить!" – призналась она. 

В ответ посыпались обвинения. Теледиву упрекали в лицемерии, отметив, что она уже подготовила наряд для посещения мероприятия, и заподозрили, что красотка даже сообщила о прибытии журналистам. У них создалось впечатление, что модель хочет побывать на вечере и ждет поддержки у фанатов, опасаясь очередного потока критики от них.

После расставания с Николаем Басковым о Виктории Лопыревой ходило много нелестных слухов, а после новости о ее беременности от женатого любовника у нее появилось еще больше недоброжелателей. И критикуют красотку даже после родов, отметив, что у нее "грудь обвисла" и она часто оголяется.

Хотя нередко и восхищаются тем, как выглядит звезда. Многим пришлось по вкусу ее фото с сыном. Одарили ее комплиментами и когда она разделась в воде, показала роскошное тело в открытом купальнике, похвасталась упругими формами и ошарашила аппетитными ягодицами.

Фоторепортаж
Фальшивая любовь Баскова и Лопыревой
Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Николая Баскова Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Николая Баскова
Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Утро Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Пресс-служба Vegas Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Полина ДОРОЖКИНА
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