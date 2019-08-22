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"Сексуальность зашкаливает": Лопырева открыла грудь и бедра

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Фотомодель продолжает будоражить видом аппетитного тела

Виктория Лопырева отдыхает в Турции. Она снялась на фоне живописной природы в купальнике, плотно обтягивающем ее стройную фигуру и открывающем бедра и грудь. 

"Мисс Россия 2003" в кадре стоит в воде, отставив ногу вперед. Она слегка запрокинула назад голову, выгнулась и, положив руки на бока, отвела их в стороны.

Под фото блондинка оставила всего несколько слов: "Я пришла... Я видела... Я осталась, и осталась, и осталась".

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Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

В соцсети, куда попал ее снимок в таком виде, по достоинству оценили внешность модели.

"Красотка","Безумно хороша", "Виктория ты мотиватор... и суперфигура, суперчеловек, ходячий позитивчик, а сексуальность просто зашкаливает", "Милашка", "Идеальная", "Крутая девочка, огонь", "Самая сексуальная женщина в мире", "Роскошная фигура", "Фантастическая красота", "Купальник очень крутой, Вам идет", "Вика, Вы Великолепны!", "Клевая", "Такая тонкая талия, просто супер!",

– не скупились поклонники на щедрые комплименты. Мужчины признавались в любви. Одна дама попросила: "Вика, хорош парней с ума сводить". Другая отметила, что "так выглядеть после родов – это большой труд и самодисциплина", и похвалила Лопыреву.

Виктория не упускает возможности покрасоваться соблазнительными формами и часто позирует перед камерой в купальниках. На днях она выгнулась на берегу в красном купальнике, эффектно выставив напоказ ягодицы. До этого встала на колени и засветила пышный бюст. А ранее надела  купальник с такоим глубоким вырезом, что грудь почти выпадала из него.

Фоторепортаж
Фальшивая любовь Баскова и Лопыревой
Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Николая Баскова Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Николая Баскова
Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Утро Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Пресс-служба Vegas Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Полина ДОРОЖКИНА
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