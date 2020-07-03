Певица опубликовала ролик со своей свадьбы

Известная российская певица Анна Плетнева решила показать подписчикам кадры со своей свадьбы, которых они еще не видели.

Как заявила артистка в подписи к ролику, который она опубликовала на своей странице в "Инстаграм", до сего момента это видео с торжественной церемонии посмотрели только ее близкие и друзья.

Однако если поклонники хотят разглядеть мужа своей любимицы, бизнесмена Кирилла Сырова, не стоит на это надеяться. Вокалистка группы "Винтаж" тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз.

Певица добавила, что ей просто захотелось поделиться радостными воспоминаниями, и пошутила, что она забыла накраситься на собственную свадьбу.

В ролике видно, как Анна с букетом цветов весело прыгает по трамвайным рельсам, надевает кольцо на палец супруга, играет на гитаре и танцует с любимым вальс.

В комментариях к ролику поклонники осыпали артистку множеством комплиментов: "Как же приятно смотреть на это видео, красота доброта тепло искренность. Спасибо что вы есть. С любовью из Казахстана", "Красоту не надо красить!", "Тебе и так хорошо. Ты прекрасна", "Ой ну прям напросилась , что и без косметики очень секс... Как будто не знаешь...", "Забыть накраситься– было отличным решением! Вы очень красивая! Поздравляю!" (орфография и пунктуация

Ранее солистка группы "Винтаж" рассказала, как ей удалось похудеть. При этом она набрала мышечную массу, но сохранила стройную фигуру.