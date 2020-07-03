Супруга внука Пугачевой решила избавиться от лишнего

Алена Краснова устроила распродажу своих вещей. Жена Никиты Преснякова призналась, что ей некуда складывать одежду, поэтому она решила подарить ей вторую жизнь.

В "Инстаграм"-историях Краснова рассказала, что разобрала свой гардероб. Супруга внука Аллы Пугачевой выставила на продажу вещи, для чего даже создала дополнительный аккаунт в соцсетях. Девушка добавила, что многие из них или в идеальном состоянии, или совсем новые.

Среди одежды, от которой избавляется Алена, оказались брендовые платья, джинсовые куртки, сумки и даже очки, стоимость которых жена музыканта снизила почти в два раза. Как сообщает Teleprogramma.pro, уже за несколько часов часть вещей супруги Преснякова купили. Сам "Инстаграм"-аккаунт Краснова закрыла.

Ранее Алена Краснова похвасталась фотографиями в купальнике с Бали, куда девушка летала вместе с мужем.