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Невестка Пугачевой выставила бюст напоказ

Невестка Пугачевой выставила бюст напоказ
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга Никиты Преснякова разделась в джунглях

Алена Краснова вместе с мужем отправилась на Бали, о чем рассказала своим подписчикам в Инстаграм. Девушка выложила кадр, на котором стоит мокрая в черном купальнике на фоне деревьев, сексуально изогнув спину.

"Любимейшее место на земле. В этот раз решили немного разнообразить отдых и посетить два отеля",

– призналась Краснова, добавив, что скоро будет много плавать в океане. 

Фанаты по достоинству оценили стройную фигуру супруги Никиты Преснякова: "Уау вот ето да, шо за амазонка", "Красотка", "Богиня красоты", "Нереальная". Впрочем, кое-кто пришел к выводу, что кадр получился чересчур откровенным. Однако отвечать недоброжелателю Краснова не стала. 

Полина ИВАНОВА

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