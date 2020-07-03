В настоящий момент медики принимают решение о его госпитализации

Популярному артисту Геннадию Хазанову вызвали скорую помощь. Телеграм-канал Mash пишет, что актер начал задыхаться, ему понадобилась экстренная помощь медиков.

Как рассказала помощница Хазанова, в настоящий момент медики принимают решение о госпитализации популярного актера.

Напомним, что артисту сейчас 74 года. За свою карьеру он успел прославиться не только как актер, но и как общественный деятель. Хазанов является руководителем Театра Эстрады. Кроме того, популярный артист комедийного жанра стал полным кавалером ордена "За заслуги перед отечеством".

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