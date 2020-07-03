Начал задыхаться: врачи экстренно приехали к Геннадию Хазанову

Начал задыхаться: врачи экстренно приехали к Геннадию Хазанову
Геннадий Хазанов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
В настоящий момент медики принимают решение о его госпитализации

Популярному артисту Геннадию Хазанову вызвали скорую помощь. Телеграм-канал Mash пишет, что актер начал задыхаться, ему понадобилась экстренная помощь медиков. 

Как рассказала помощница Хазанова, в настоящий момент медики принимают решение о госпитализации популярного актера. 

Напомним, что артисту сейчас 74 года. За свою карьеру он успел прославиться не только как актер, но и как общественный деятель. Хазанов является руководителем Театра Эстрады. Кроме того, популярный артист комедийного жанра стал полным кавалером ордена "За заслуги перед отечеством".  

Ранее "Утро.ру" писало о сердечном приступе у Михаила Ефремова. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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