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Популярному артисту Геннадию Хазанову вызвали скорую помощь. Телеграм-канал Mash пишет, что актер начал задыхаться, ему понадобилась экстренная помощь медиков.
Как рассказала помощница Хазанова, в настоящий момент медики принимают решение о госпитализации популярного актера.
Напомним, что артисту сейчас 74 года. За свою карьеру он успел прославиться не только как актер, но и как общественный деятель. Хазанов является руководителем Театра Эстрады. Кроме того, популярный артист комедийного жанра стал полным кавалером ордена "За заслуги перед отечеством".
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