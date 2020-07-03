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Геннадий Хазанов опроверг новости о том, что врачи оказывают ему экстренную помощь. Актер пояснил журналистам, что чувствует себя отлично.
"Ну что за бред какой-то? Нормально все", – сказал народный артист РФ в беседе с корреспондентом РЕН ТВ.
Ранее Телеграм-канал Mash опубликовал информацию о том, что популярному артисту стало плохо. По данным СМИ, он якобы начал задыхаться, и помощница решила вызвать бригаду врачей. Медики, по информации Телеграм-канала, обнаружили у руководителя Театра Эстрады проблемы с сердцем.
Они указали своей конечной точкой Калининград
В организации признали реальную угрозу для своих кораблей