Артист заявил, что чувствует себя прекрасно

Геннадий Хазанов опроверг новости о том, что врачи оказывают ему экстренную помощь. Актер пояснил журналистам, что чувствует себя отлично.

"Ну что за бред какой-то? Нормально все", – сказал народный артист РФ в беседе с корреспондентом РЕН ТВ.

Ранее Телеграм-канал Mash опубликовал информацию о том, что популярному артисту стало плохо. По данным СМИ, он якобы начал задыхаться, и помощница решила вызвать бригаду врачей. Медики, по информации Телеграм-канала, обнаружили у руководителя Театра Эстрады проблемы с сердцем.