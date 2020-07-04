Артисту 4 июля исполнилось бы 90 лет

Фрунзика Мкртчяна не стало в 1993 году. Рядом с ним в момент гибели не было близких и друзей. А ведь в свое время артист был народным любимцем. Старшее поколение до сих пор вспоминает цитаты, принадлежащие его киногероям. К сожалению, в жизни Мкртчян был человеком куда более грустным. Друзья называли его "наше солнце". Артист обычно на это отвечал: "Если и солнце, то очень грустное".

Как это не странно, на нас сцену Фрунзик решил пойти от стеснения. В школе его часто дразнили за большой нос, за нелюбовь к дракам. Мкртчян был очень скромным и тихим ребенком, не мог ответить обидчикам. Зато давал выход своим эмоциям в самодеятельном театре, пишет "Собеседник".

Юный актер стал быстро обретать популярность. В 1958 году его уже знали многие, он снялся в нескольких картинах армянского производства. В тот же год он встретил свою будущую жену Донару Пилосян. в 1960-м у пары родилась дочь. Счастью артиста не было предела. Он даже пообещал своей супруге бросить пить. К сожалению, пагубная привычка досталась Мкртчяну от отца.

Для всесоюзного зрителя Фрунзика открыл Ролан Быков, позвавший актера на роль в картине "Айболит – 66". Режиссер отметил, что его поразили глаза Мкртчяна, он сразу поехал знакомиться к нему в Ереван.

К сожалению, в продолжении работы над картиной артист снова начала употреблять спиртное.

Леонид Гайдай тоже обратил внимание на харизматичного артиста и пригласил его сыграть в картине "Кавказская пленница" дядю главной героини. Жена Мкртчян потребовала, чтобы он взял ее с собой. Актеру пришлось договариваться с режиссером. Таким образом у персонажа Фрунзика появилась картинная жена.

В 1971 году супруге артиста ставят диагноз: тяжелое психическое заболевание. А через год актер и его спутница становится родителями во второй раз. К сожалению, сразу после рождения ребенка Донару поместили в лечебницу, которую она уже не покинула.

Почти сразу после настолько печальных событий Мкртчян получает роль в фильме "Мимино", которая прославить его. Коллега по цеху, Вахтанг Кикабидзе, вспоминал:

"Он сам себя убивал алкоголем. Думаю, не мог выдерживать этого бремени личного горя, которое на него навалилось. Я чувствовал, что он выпил не для разговора, а чтобы заснуть".

Артисты вспоминали о Мкртчяне с теплотой и любовью. О нем говорили как о большом профессионале и очень точном исполнителе.

Несмотря на то, что предложения об участии в съемках сыпались на Фрунзика постоянно, он редко их принимал. Актеру было трудно справиться с личным горем. Дочь уже выросла, вышла замуж и уехала за рубеж, где и погибла. Сын, который унаследовал диагноз матери, часто лежал в клиниках.

Фрунзик Мкртчян так и не смог избавиться от пагубного пристрастия к алкоголю. Он скончался от остановки сердца в своей ереванской квартире.