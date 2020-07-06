Поклонники усомнились в искренности чувств Собчак и Богомолова

Поклонники усомнились в искренности чувств Собчак и Богомолова
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В соцсети обеспокоены, что у известных супругов начались проблемы

Ксения Собчак и Константин Богомолов провели выходные на природе. Телеведущая поделилась совместным фото, но подписчики заподозрили, что чувства мужа и жены друг к другу ослабели.

Блондинка показала кадр, где они с супругом сидят на причале и смотрят вдаль. "Лето. Комары. Любофф", – подписала снимок Собчак (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены). На фото оба находились на небольшом расстоянии друг от друга, из-за чего некоторые и решили, что в паре начались проблемы.

"Лето увидела, комары наверное, в где любофф???", "В обнимку веселее, или социальную дистанцию соблюдаете", – написали телеведущей в комментариях.

Однако некоторые пользователи соцсети все же придерживаются другого мнения. Они считают, что чувства звезд остались прежними, их просто не выставляют напоказ: "А любовь у них в сердцах и не для общего обозрения", "Классные, такие влюбленно домашние".

Тем не менее беспокоиться, похоже, не о чем. Несколько дней назад Константин Богомолов показал архивное видео с Кснией Собчак, когда она еще не была его женой. По его словам, они влюблены друг в друга так же, как и прежде.

Фоторепортаж
В черный день: "глубоко залетевшая блудница" Собчак вышла замуж
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Скриншот instagram.com/konbog75
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Зеленский завел обычай купаться с помощниками

Прошлого сотрудника после плавания президент Незалежной уволил

Смешные анекдоты на 6 июля

Веселые шутки в подборке от "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей