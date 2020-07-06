В соцсети обеспокоены, что у известных супругов начались проблемы

Ксения Собчак и Константин Богомолов провели выходные на природе. Телеведущая поделилась совместным фото, но подписчики заподозрили, что чувства мужа и жены друг к другу ослабели.

Блондинка показала кадр, где они с супругом сидят на причале и смотрят вдаль. "Лето. Комары. Любофф", – подписала снимок Собчак (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены). На фото оба находились на небольшом расстоянии друг от друга, из-за чего некоторые и решили, что в паре начались проблемы.

"Лето увидела, комары наверное, в где любофф???", "В обнимку веселее, или социальную дистанцию соблюдаете", – написали телеведущей в комментариях.

Однако некоторые пользователи соцсети все же придерживаются другого мнения. Они считают, что чувства звезд остались прежними, их просто не выставляют напоказ: "А любовь у них в сердцах и не для общего обозрения", "Классные, такие влюбленно домашние".

Тем не менее беспокоиться, похоже, не о чем. Несколько дней назад Константин Богомолов показал архивное видео с Кснией Собчак, когда она еще не была его женой. По его словам, они влюблены друг в друга так же, как и прежде.