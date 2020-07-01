Богомолов обсмеял пьяную Собчак

Богомолов обсмеял пьяную Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото:Zamir Usmanov/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники шокированы вредным пристрастием телеведущей

Константин Богомолов опубликовал видео, на котором Ксения Собчак запечатлена слегка в нетрезвом виде. Режиссер смеялся над состоянием звезды, пока они ехали в машине по Санкт-Петербургу. 

Видео было записано задолго до недавних событий – на лице телеведущей нет никаких следов травм. Пара возвращалась со встречи с друзьями, где они гуляли и выпивали. 

"Немного пьяные и очень влюблённые. Ничего не изменилось с той поры", – подписал он публикацию. 

Однако большее внимание поклонников привлекло не опьянение звезды, а то, что на видео она демонстрирует вредное пристрастие к табаку. Подписчики не ожидали, что Ксения имеет такую привычку и отметили, что ей она не к лицу. 

 Никогда бы не подумала, что Ксения курит... вообще не ее тема", "Ксения, бросайте...", – написали в комментариях. 

Ранее видео с пьяным Богомоловым показала Ксения Собчак, назвав своего супруга "идиотом" 

Евгения НАГОРСКАЯ

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