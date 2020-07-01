Поклонники шокированы вредным пристрастием телеведущей

Константин Богомолов опубликовал видео, на котором Ксения Собчак запечатлена слегка в нетрезвом виде. Режиссер смеялся над состоянием звезды, пока они ехали в машине по Санкт-Петербургу.

Видео было записано задолго до недавних событий – на лице телеведущей нет никаких следов травм. Пара возвращалась со встречи с друзьями, где они гуляли и выпивали.

"Немного пьяные и очень влюблённые. Ничего не изменилось с той поры", – подписал он публикацию.

Однако большее внимание поклонников привлекло не опьянение звезды, а то, что на видео она демонстрирует вредное пристрастие к табаку. Подписчики не ожидали, что Ксения имеет такую привычку и отметили, что ей она не к лицу.

Никогда бы не подумала, что Ксения курит... вообще не ее тема", "Ксения, бросайте...", – написали в комментариях.

Ранее видео с пьяным Богомоловым показала Ксения Собчак, назвав своего супруга "идиотом"