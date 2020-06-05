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"Идиот": Собчак сняла пьяного Богомолова

"Идиот": Собчак сняла пьяного Богомолова
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая оскорбила своего мужа из-за его состояния

Ксения Собчак вместе со своим супругом Константином Богомоловым на время пандемии решили пожить вместе. Несмотря на брак, до этого они жили в разных домах. 

На своей странице в социальных сетях Ксения опубликовала видео с Богомоловым во время застолья. Супруги ели гречку с курицей, при этом Константин выпивал красное вино и признался, что не трезв. 

Режиссер начинал обращение к подписчикам Собчак, несколько раз сбивался с мысли и неожиданно переключался на другие темы в процессе разговора. В какой-то момент он начинает размышлять о пошлости, резко начинает рекламировать новый блог и рассуждать о семейных ценностях. 

Богомолов на видео заявляет, что подписчиков Ксении будет невозможно оторвать от экрана из-за его поведения. В какой-то момент он начинает интересоваться, у аудитории телеведущей, как у них дела, на что Собчак называет его идиотом. 

Супруги регулярно шокируют общественность в социальных сетях и вызывают волну критики в свой адрес. Так, накануне досталось Богомолову из-за снимка обнаженной Собчак в соцсетях. А во время свадьбы супругов решили прокатиться по Москве на катафалке, после чего отправились на венчание. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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