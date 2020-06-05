Телеведущая оскорбила своего мужа из-за его состояния

Ксения Собчак вместе со своим супругом Константином Богомоловым на время пандемии решили пожить вместе. Несмотря на брак, до этого они жили в разных домах.

На своей странице в социальных сетях Ксения опубликовала видео с Богомоловым во время застолья. Супруги ели гречку с курицей, при этом Константин выпивал красное вино и признался, что не трезв.

Режиссер начинал обращение к подписчикам Собчак, несколько раз сбивался с мысли и неожиданно переключался на другие темы в процессе разговора. В какой-то момент он начинает размышлять о пошлости, резко начинает рекламировать новый блог и рассуждать о семейных ценностях.

Богомолов на видео заявляет, что подписчиков Ксении будет невозможно оторвать от экрана из-за его поведения. В какой-то момент он начинает интересоваться, у аудитории телеведущей, как у них дела, на что Собчак называет его идиотом.

Супруги регулярно шокируют общественность в социальных сетях и вызывают волну критики в свой адрес. Так, накануне досталось Богомолову из-за снимка обнаженной Собчак в соцсетях. А во время свадьбы супругов решили прокатиться по Москве на катафалке, после чего отправились на венчание.