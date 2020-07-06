Оперная певица предстала перед публикой абсолютно обнаженной

Мария Максакова шокировала фанатов откровенным клипом. Ролик на песню "Пандемия любви" получился весьма провокационным. Видео состоит из набора фотографий знаменитости. На некоторых из них звезда запечатлена совсем без одежды.

При этом многие подписчики негативно отреагировали на новую работу певицы. Большинству клип показался слишком вызывающим, а песня лишенной смысла. Некоторые заметили, что в настоящее время стало модным оголяться на публике, при этом иметь музыкальный талант уже необязательно.

"Пошленько…", "Неужели оперной певице так хочется получить долю внимания, что она готова опуститься до исполнения такой бредовой песни?", "Куда же катится этот мир", "Ужас!", "Несчастные женщины, которые оголяются", – негодуют комментаторы под постом с клипом в "Инстаграм".

Впрочем, нашлись и те, кто отметил, что Мария Максакова отлично выглядит. Смелость оперной певицы, рискнувшей сняться без одежды, тоже нашла отклик в сердцах части граждан.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о судебном процессе Максаковой с дочерью Вороненкова из-за квартиры. Журналисты разузнали, что оперная певица якобы подала в суд на дочь своего покойного мужа Дениса Вороненкова Екатерину. Она утверждает, что девушка незаконно продала ее недвижимость.

