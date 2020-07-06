Светлаков поделился редким видео подросших детей

Светлаков поделился редким видео подросших детей
Сергей Светлаков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Новый ролик снял младший сын шоумена

Сергей Светлаков порадовал поклонников редким видео с семьей. Шоумен практически не показывает публике свою вторую супругу Антонину Чеботареву и наследников. Поэтому свежий ролик с детьми юмориста привлек к себе всеобщее внимание – подписчики стали нахваливать примерного семьянина.

Примечательно, что съемку ведет младший сын Светлакова Максим. Совсем скоро малышу исполнится три года, но он уже достаточно уверенно держит в руках камеру.

"Когда трехлетний сын хочет стать оператором...", – подписал свежую публикацию юморист.

Пользователей соцсети растрогало домашнее видео Сергея Светлакова. Они отметили талант его наследника, и были рады видеть всю семью в сборе.

"Сын похож на папу! Какая у вас красивая жена!", "Сын копия папы, а дочь мамочки!", "Неплохо, этот парень знает толк в экшене!", "Сережа и его команда!", "Станет отличным оператором 100%. Фокус, ракурс – все схвачено", – расхваливают звездное семейство восторженные фанаты.

Напомним, с Антониной Чеботаревой шоумен познакомился в 2011 году в Краснодаре. Антонина занималась тем, что встречала и провожала кинематографистов. Красавица сразу сразила сердце актера и вскоре между ними закрутился роман.

Первой супругой артиста была его однокурсница по университету Юлия. От этого союза у Светлакова осталась дочь Анастасия.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Сергею Светлакову досталось из-за Владимира Соловьева. Во время участия в шоу Comment Out юморист отказался писать телеведущему едкий комментарий и выбрал вместо этого наказание – его хлестали плетью и кормили печеньем одновременно.

Ольга ФЕДОРОВА

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