Зрители не узнали Петросяна в парике

Зрители не узнали Петросяна в парике
Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Из-за рыжих кудряшек выступление артиста чуть не провалилось

Комик Евгений Петросян на своей странице в "Инстаграм" поделился с поклонниками архивным фото, на котором он запечатлен в женском образе. При этом артист рассказал, что зрители не узнали его в гриме и парике, когда он вышел на сцену.

Петросян датировал снимок 2004 годом. Тогда он выступал в театре "Кривое зеркало" с монологом "Кондукторша". Перед выходом на сцену артиста загримировали в женщину – нарастили ему щеки и надели на голову кудрявый рыжий парик. 

По словам артиста, этот парик он выбрал сам среди десятка других. Петросяну показалось, что он сделал его смешным. Однако когда комик во время съемок предварительного концерта вышел в таком образе на сцену, зрители его не узнали. В зале никто не слушал выступление, а лишь перешептывались: "Кто это?". Лишь к концу монолога зрители поняли, что перед ними не какая-то рыжая женщина, а Евгений Петросян.

Из-за этого монолог успеха не имел. Тогда комик срочно поручил автору написать интермедию для "Новых русских бабок", чтобы те в конце своих разговоров объявляли, что на сцену выйдет Евгений Петросян. Такой шаг исправил всю ситуацию и успех выступления комика был очевиден. 

Ранее Евгений Петросян показал, как он выглядел в годы своей молодости. Поклонницы артиста пришли в восхищение. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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