"Хорош Женек": как Петросян выглядел в молодости

"Хорош Женек": как Петросян выглядел в молодости
Евгений Петросян. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонницы восхищены внешностью сатирика

Евгения Петросян опубликовал в социальных сетях архивное фото, которое произвело неизгладимое впечатление на его подписчиков. Снимок дает понять, как артист выглядел 55 лет назад, во времена своей молодости.

Тогда Петросяну было всего 22 года, но он уже выступал.

"1967 год. Москва. Известный и скромный конферансье перед выходом на сцену",

– так подписал снимок сам Петросян.

За несколько минут под постом юмориста в "Инстаграм" появились восторженные комментарии. Подписчицы отмечают красоту глаз и бровей Евгения Вагановича и добавляют, что он был очень привлекательный.

"Молодой, красивый и самый лучший!", "Красивый мужчина! Молодость она и есть молодость!", "Хорош Женек, но еще не Ваганыч )))", "Милый, красивый юморист Евгений Петросян", "Обожаю вас", "Самый любимый", – пишут артисту в социальной сети (орфография и пунктуация сохранены).

Внешность и харизма Петросяна привлекают женщин и сейчас. По слухам, в декабре 2019 года юморист женился в пятый раз на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Более того, есть информация, что у пары родился ребенок.

Сами знаменитости свои отношения не подтверждают и не отрицают, однако сам Евгений Петросян недавно поделился семейным снимком с молодой девушкой. 

Дарья ПЕТРОВА

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