Звезда "Аншлага" поздравила Петросяна с появлением ребенка
В интернете продолжают обсуждать новость о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями. Поздравить коллегу решила Елена Воробей. Звезда "Аншлага" призналась, что не знает, правдивы ли слухи, однако искренне желает счастье семье коллеги по сцене, которого любит.
Юмористка вспоминает, что видела молодую жену знаменитого артиста осенью, тогда признаков беременности она не заметила. Что не удивительно, ведь малыша якобы родила суррогатная мать.
Воробей добавляет, что с восхищением относится к нестандартным парам. Звезда "Аншлага" считает, что люди заслуживают счастья независимо от возраста, добавляет "Собеседник".
Сама Татьяна Брухунова, которая, по информации журналистов, стала женой Евгений Петросяна в конце прошлого года, резко отреагировала на сообщения СМИ. Она считает, что у всех, распространяющих новость о рождении ребенка, есть "коронавирус головного мозга".
Прямо звезда не стала отрицать появление малыша, только отметила, что об этом говорят уже несколько лет. После Брухунова попросила всех поклонников не писать ей больше об этой теме – возлюбленная юмориста даже скрыла комментарии в "Инстаграм".
Напомним, по информации источников, 13 марта в Дубае у Петросяна и его супруги родился мальчик. Ребенок, если он действительно появился на свет, станет первым для девушки и вторым для сатирика – от первого брака у него есть дочь Викторина.
Ранее "Утро" писало о том, что жизнь Евгения Петросяна скоро изменится – у него будет свадьба и появится наследник. Ходили также слухи, что помощница артиста может родить ему двойню.
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