Девушка, видимо, решила защититься от коронавируса при помощи целлофана

Татьяна Брухунова впервые за месяц прервала режим самоизоляции. Предполагаемая супруга Евгения Петросяна только сейчас решилась выйти на улицу, выбрав для этого необычный образ. Звезда надела яркое пальто с цветами, а защититься от коронавируса решила целлофаном – надела пакет на голову.

В таком виде Брухунову запечатлели на улице во время первой прогулки за долгое время.

"Сегодня ровно месяц, как я ни разу не выходила из дома! В честь этого "события" вышла во двор подышать", – написала 31-летняя помощница Петросяна в "Инстаграм".

Подписчики Татьяны единодушны – их восхищает чувство юмора девушки и ее стиль.

"У Вас потрясающее чувство юмора!", "Пальто - шик, и пакет хорошо подобран к образу", "Этот пакет очень идет к этому пальто", "Срочно оформляйте патент", – прокомментировали пост Брухуновой.

Во время, когда COVID-19 только начал распространяться по России, Евгений Петросян и его подруга находились на отдыхе в Дубае. Позже появились слухи, что они ездили за границу не отдыхать, а посмотреть на ребенка, которого им родила суррогатная мать. Брухунова над подобными новостями только смеется.

Напомним, по информации СМИ, Евгений Петросян женился на молодой избраннице в начале декабря 2019 года, при этом юморист продолжает делить имущество с Еленой Степаненко.