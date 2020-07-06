Через полгода знаменитость сможет ходить на костылях

Михаил Казаков рассказал, что привело его на койку реанимации, о чем стало известно накануне. Оказалось, известный многим россиянам по роли Полежайкина в популярном телесериале "Папины дочки" актер рухнул с 12-метровой высоты.

Неприятный инцидент произошел, когда Казаков решил запечатлеть красивые виды Твери. В этом городе артист живет уже несколько лет. В какой-то момент он сильно увлекся, потерял равновесие и в итоге упал с высоты пятого этажа.

Сейчас Михаил Казаков лежит в больнице. Из-за серьезных травм ему придется провести в больничной палате порядка шести месяцев. Артист восстанавливается с помощью аппарата Илизарова, который предназначен для сращивания переломов в особо тяжелых случаях, передает издание "7 дней".

При этом звезда "Папиных дочек" не унывает. Он рассказал, что уже через полгода сможет ходить на костылях.

"Ерунда все это!" – заявил не теряющий оптимизма артист.

Напомним, Михаил Казаков стал одним из самых запоминающихся героев сериала "Папины дочки". Однако после завершения проекта артист решил закончить карьеру в кино. Казаков занялся предпринимательством. Сейчас знаменитость живет в родной Твери. Он женат на давней подруге – Михаил с 26-летней Еленой воспитывают двоих детей.

О случившейся трагедии Казаков рассказал 5 июля. Артист опубликовал фотографию травмированных ног в своем инстаграм-аккаунте.