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Михаил Казаков рассказал, что привело его на койку реанимации, о чем стало известно накануне. Оказалось, известный многим россиянам по роли Полежайкина в популярном телесериале "Папины дочки" актер рухнул с 12-метровой высоты.
Неприятный инцидент произошел, когда Казаков решил запечатлеть красивые виды Твери. В этом городе артист живет уже несколько лет. В какой-то момент он сильно увлекся, потерял равновесие и в итоге упал с высоты пятого этажа.
Сейчас Михаил Казаков лежит в больнице. Из-за серьезных травм ему придется провести в больничной палате порядка шести месяцев. Артист восстанавливается с помощью аппарата Илизарова, который предназначен для сращивания переломов в особо тяжелых случаях, передает издание "7 дней".
При этом звезда "Папиных дочек" не унывает. Он рассказал, что уже через полгода сможет ходить на костылях.
"Ерунда все это!" – заявил не теряющий оптимизма артист.
Напомним, Михаил Казаков стал одним из самых запоминающихся героев сериала "Папины дочки". Однако после завершения проекта артист решил закончить карьеру в кино. Казаков занялся предпринимательством. Сейчас знаменитость живет в родной Твери. Он женат на давней подруге – Михаил с 26-летней Еленой воспитывают двоих детей.
О случившейся трагедии Казаков рассказал 5 июля. Артист опубликовал фотографию травмированных ног в своем инстаграм-аккаунте.
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