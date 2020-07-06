Актер из "Папиных дочек" рухнул с высоты пятого этажа

Актер из "Папиных дочек" рухнул с высоты пятого этажа
Михаил Казаков. Кадр из "Берега" (2012)
Через полгода знаменитость сможет ходить на костылях

Михаил Казаков рассказал, что привело его на койку реанимации, о чем стало известно накануне. Оказалось, известный многим россиянам по роли Полежайкина в популярном телесериале "Папины дочки" актер рухнул с 12-метровой высоты.

Неприятный инцидент произошел, когда Казаков решил запечатлеть красивые виды Твери. В этом городе артист живет уже несколько лет. В какой-то момент он сильно увлекся, потерял равновесие и в итоге упал с высоты пятого этажа.

Сейчас Михаил Казаков лежит в больнице. Из-за серьезных травм ему придется провести в больничной палате порядка шести месяцев. Артист восстанавливается с помощью аппарата Илизарова, который предназначен для сращивания переломов в особо тяжелых случаях, передает издание "7 дней".


При этом звезда "Папиных дочек" не унывает. Он рассказал, что уже через полгода сможет ходить на костылях.

"Ерунда все это!" – заявил не теряющий оптимизма артист.

Напомним, Михаил Казаков стал одним из самых запоминающихся героев сериала "Папины дочки". Однако после завершения проекта артист решил закончить карьеру в кино. Казаков занялся предпринимательством. Сейчас знаменитость живет в родной Твери. Он женат на давней подруге – Михаил с 26-летней Еленой воспитывают двоих детей.

О случившейся трагедии Казаков рассказал 5 июля. Артист опубликовал фотографию травмированных ног в своем инстаграм-аккаунте.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Северный поток - 2" рассорит Германию с Америкой

Битва за российский газ превращается в битву за суверенитет стран Евросоюза

Венедиктов: вопрос возвращения Крыма в Россию возник еще в девяностые

"Карту" полуострова пытались разыграть советские политики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей