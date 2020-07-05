Актер из "Папиных дочек" попал в реанимацию

Актер из "Папиных дочек" попал в реанимацию
Михаил Казаков. Фото: instagram.com/kazakovfly
У звезды серьезная травма ног

Исполнитель роли Ильи Полежайкина в сериале "Папины дочки" Михаил Казаков попал в больницу. Об этом он сообщил своим поклонникам в социальных сетях. 

Актер опубликовал снимок из реанимации, на котором запечатлены его ноги в довольно плачевном состоянии. Конечности звезды опухли, на них виднеются гематомы. Медики подвесили их с использованием специальных устройств. 

"Добро пожаловать в мой новый мир", – подписал он снимок. 

Поклонников обеспокоило состояние актера, поэтому они поспешили выяснить, что же с ним случилось в комментариях. Однако что именно произошло Михаил рассказывать не стал.

После завершения съемок сериала Казаков практически нигде не снимался. Известный своими крупными формами по "Папиным дочкам" актер резко похудел. Он рассказывал, что секрет его формы заключается в высокой физической активности. 

В личной жизни у Михаила все хорошо. Он уже 8 лет женат на девушке Елене, вместе они воспитывают двух детей: дочку супруги от предыдущего союза и общего сына. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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