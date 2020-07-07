Пользователи соцсети предположили, что ведущий эмигрировал из-за поправок в Конституцию

Накануне стало известно, что популярный журналист Леонид Парфенов покинул Россию. Телеведущий сделал это вместе с женой Еленой Чекаловой.

Несколько дней назад супруга журналиста опубликовала на своей странице пост в "Фейсбук". Он состоял из фото и двусмысленной подписи "Ну вот и все".

В тот же день Чекалова с Парфеновым покинули Москву рейсом до Франкфурта-на-Майне, пишет РЕН ТВ. Сразу после такой новости в соцсети пользователи начали предполагать, что пара перебралась в другую страну навсегда. А буквально через несколько часов после публикации Елена удалила запись.

Стоит отметить, что в соцсетях распространяются мнения пользователей об "оппозиционерах". Якобы те покидают Россию после принятия поправок в Конституцию. Жители страны язвительно пишут в комментариях под подобными новостями о том, что "разочарованных изменениями главное не спугнуть".

К слову, также стало известно о том, что покинуть Россию собрался и Андрей Макаревич. Музыканту неожиданно захотелось посетить свою историческую родину – Израиль, сообщает "Царьград".