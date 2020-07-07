Музыканты проводили вместе чересчур много времени

Популярная в 1990-е гг. группа "Руки вверх!" распалась спустя десять лет со времени основания едва ли не на пике своей популярности. Ходили слухи, что Сергей Жуков и Алексей Потехин разругались и больше не могут ни работать, ни даже общаться. Почему на самом деле развалился коллектив, рассказал сам певец.

Сергей Жуков считает эту историю простой и довольно естественной. По его словам, второй лидер группы стал для него буквально всем – "и дочерью, и женой, и другом, и сплетником, и подушкой, и грушей для битья".

Музыканты проводили вместе практически все время, с утра до вечера, и в итоге устали. Артист считает, что они уже не могли дать друг другу что-либо.

"Мы просто друг друга съели",

– признался Жуков. По его мнению, это совершенно нормально, когда все заканчивается.

Солист "Руки вверх!" также объяснил, почему им снова нельзя собраться вместе. Он сравнил развал группы с разводом, как если бы супруги решили воссоединиться спустя десять лет.

"Невозможно старое сделать новым. Это было, и это было круто",

– подвел итог певец в эфире программы "Судьба человека". По словам Жукова, они с Потехиным продолжают общаться – недавно у него родился второй ребенок.

О том, что никакой ссоры между друзьями не было, музыкант говорил и ранее. По словам артиста, бывший участник группы даже приходил поддержать его на юбилейные концерты, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее Сергей Жуков откровенно рассказал о своем первом браке.