Коллега звезды сериала "Склифосовский" впервые прокомментировал новости об их романе

Виталий Кудрявцев, известный зрителям по сериалам "Московская сага", "Холодное сердце", высказался об отношениях с Марией Куликовой. По слухам, артисты уже давно вместе, однако сам актер от связи с коолегой открестился.

По его словам, он работал вместе с блондинкой в нескольких проектах, однако не понимает, откуда взялись сплетни об их романе. Кудрявцев заявил, что не будет обсуждать свою личную жизнь и считает, что счастье любит тишину.

Журналисты же указали актеру на интервью его бывшей возлюбленной. Серафима Низовская, родившая мужчине сына, публично сказала, что теперь в жизни артиста есть Мария Куликова, а их дети даже сумели подружиться.

Кудрявцев резко отреагировал на подобное высказывание бывшей.

"Так у нее и спрашивайте, видно, она лучше знает. Я это никак не комментирую. Просто не считаю нужным свою личную жизнь обсуждать. Но не могу запретить кому-либо это делать публично",

– цитирует Виталия Кудрявцева "Экспресс-газета".

Считается, что актер начал жить с Марией Куликовой после ее расставания с мужем Денисом Матросовым. В 2003 г. артисты поженились, а в 2011-м у них родился сын. Однако сохранить семью влюбленные не смогли и развелись в 2015 году.

Ранее "Утро.ру" писало о родах звезды сериала "Склифосовский".