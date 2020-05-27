Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" рассказала о своем рождении

Актриса Анна Уколова раскрыла страшные подробности своего появления на свет. Знаменитость поделилась, что родилась мертвой, так как вокруг нее обмоталась пуповина. Однако чудо произошло: врачи смогли спасти ее.

О том, как произошедшее отразилось на ее здоровье, Уколова промолчала, добавив, что на теле остались несколько шрамов.

"Я родилась мертвенькой, меня еле откачали. Отец работал начальником колхоза. На вертолете прислали кровь. Да, помирала", – поделилась она с Борисом Корчевниковым.

На этом трагические события в детстве артистки сериала "Ивановы-Ивановы" и "Домашний арест" не закончились. Ее родители развелись, когда Уколовой было шесть лет. Отец уехал работать на другой конец страны, и у него появилась новая возлюбленная.

Знаменитость не держит зла на родителя. Все эти события в жизни и позволили ей стать актрисой, рассказала она на съемках передачи "Судьба человека".

Карьера Анны Уколовой действительно сложилась очень удачно. На ее счету более 100 ролей в фильмах и сериалах. Еще в начале 2000-х звезда появилась на экранах в "Каменской" и "Марше Турецкого", а в последние годы снималась в сериале "Склифосовский", "Домашний арест", "Ивановы-Ивановы".