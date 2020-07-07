Посвящала романсы: Цискаридзе вспомнил об отношениях с любимой

Посвящала романсы: Цискаридзе вспомнил об отношениях с любимой
Николай Цискаридзе. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист балета дружил с известной певицей около 25 лет

Сегодня всемирно известной оперной певице Елене Образцовой мог бы исполниться 81 год. Народная артистка СССР умерла пять лет назад, а в последний год жизни страдала от лейкемии. Ее друг и коллега по Большому театру Николай Цискаридзе вспомнил о советской звезде в ее день рождения и поделился деталями их последней встречи.

По словам артиста балета, в праздник к Образцовой на дачу всегда съезжались друзья – все веселились и рассказывали анекдоты. Сейчас, признается Николай, ему этого очень не хватает. Цискаридзе и Образцова дружили около 25 лет: певица, выступая на сцене, посвящала танцору романсы, а тот не пропустил ни одного ее юбилея.

Экс-премьер балета Большого рассказал, что ему также выпала "горькая честь" провести финальный вечер с Образцовой в ее родном городе и в последний раз пройтись с ней по театру.

"Колька, как я хочу жить!"

– повторил Цискаридзе слова, сказанные ему певицей. Танцовщик был уверен, что звезда оперы сможет победить болезнь, однако вскоре он получил трагическое известие.

Артист вспомнил на своей странице в "Инстаграм", что именно он нес крест к могиле певицы. "Это и честь. И боль. И удивительное доверие", – написал Николай.

По словам балеруна, он – "все тот же восторженный ребенок из зала перед Богиней". Цискаридзе признался в любви Образцовой и опубликовал их совместные снимки, в том числе и с последнего вечера в Санкт-Петербурге.

Также он показал отрывок выступления Образцовой. На видео она исполняет песню принцессы Эболи на сцене театра "Ла Скала".

Елены Образцовой не стало в январе 2015 года. За несколько месяцев до этого 75-летняя певица уехала в Германию на лечение, однако проведенная там операция не смогла спасти звезду.

Карина СИРАЗОВА

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