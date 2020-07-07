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Некогда супруга Андрея Михалкова-Кончаловского поделилась приятными воспоминаниями. Наталья Аринбасарова заявила, что двоюродная сестра Армена Джигарханяна Гаянэ была для нее большим примером. Она настолько обожала девушку, что даже простила ей уведенного ухажера.
Когда-то девушки вместе учились в балетной школе. Они были близкими подругами, Наталья вспомнила, как очаровалась красотой и начитанностью Гаянэ. Артистка рассказала, что в ее подругу влюблялись все парни, даже не удержался и один из поклонников Аринбасаровой. Но тогда она не разозлилась из-за этого.
Скорее, наоборот, актриса призналась, что хотела походить на свою подругу. Один раз Наталья увидела, как Гоянэ курит и тоже захотела научиться. В итоге Аринбасарова упала в обморок. Об этом она сама рассказала в ютуб-проекте "вМесте".
К тому же, добавила актриса, именно благодаря сестре Джигарханяна она на всю жизнь смогла сохранить волевой характер.
"Однажды она сказала фразу "Пусть между целью и тобой грохочет всех морей прибой, посмеешь ль ты с пути свернуть?", – процитировала Наталья Гаянэ.
Эти слова Аринбасарова, по ее же признанию, сделала своим девизом, который пронесла через всю жизнь. Решительность и настойчивость она проявила и в отношении знаменитого мужа.
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