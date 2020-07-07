Бывшая Кончаловского сделала откровенное признание о сестре Джигарханяна

Бывшая Кончаловского сделала откровенное признание о сестре Джигарханяна
Наталья Аринбасарова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Наталья Аринбасарова и Гаянэ были близкими подругами

Некогда супруга Андрея Михалкова-Кончаловского поделилась приятными воспоминаниями. Наталья Аринбасарова заявила, что двоюродная сестра Армена Джигарханяна Гаянэ была для нее большим примером. Она настолько обожала девушку, что даже простила ей уведенного ухажера.

Когда-то девушки вместе учились в балетной школе. Они были близкими подругами, Наталья вспомнила, как очаровалась красотой и начитанностью Гаянэ. Артистка рассказала, что в ее подругу влюблялись все парни, даже не удержался и один из поклонников Аринбасаровой. Но тогда она не разозлилась из-за этого.

Скорее, наоборот, актриса призналась, что хотела походить на свою подругу. Один раз Наталья увидела, как Гоянэ курит и тоже захотела научиться. В итоге Аринбасарова упала в обморок. Об этом она сама рассказала в ютуб-проекте "вМесте".

К тому же, добавила актриса, именно благодаря сестре Джигарханяна она на всю жизнь смогла сохранить волевой характер.

"Однажды она сказала фразу "Пусть между целью и тобой грохочет всех морей прибой, посмеешь ль ты с пути свернуть?", – процитировала Наталья Гаянэ.

Эти слова Аринбасарова, по ее же признанию, сделала своим девизом, который пронесла через всю жизнь. Решительность и настойчивость она проявила и в отношении знаменитого мужа.

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Флотилия НАТО приближается к границам России

В альянсе недовольны, что вынуждены считаться с присутствием России в Черном и Средиземном морях

Венедиктов: вопрос возвращения Крыма в Россию возник еще в девяностые

"Карту" полуострова пытались разыграть советские политики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей