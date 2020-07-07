Знаменитому продюсеру предстоит долгая реабилитация в психоневрологической клинике

Продюсера группы "На-на" Бари Алибасова насильно напоили алкоголем. Это очень ударило по его здоровью, и теперь звезде предстоит долгая реабилитация в медучреждении, рассказал Бари-алибасов младший во время пресс-конференции.

Сын продюсера добавил, что в настоящее время его отец практически невменяем и, вероятней всего, большие проблемы со здоровьем у него останутся на всю жизнь.

Как сообщает Starhit со ссылкой на сына продюсера, состояние печени Алибасова просто ужасное. По словам врачей, такое можно наблюдать у людей, которые чрезмерно увлекаются спиртными напитками минимум на протяжении двух лет.

Также Алибасов-младший рассказал, что его отец два года будет проходить реабилитацию в калининградской психоневрологической клинике. На это понадобится приблизительно 350 тысяч рублей. Поэтому семья продюсера намерена сдать в долгосрочную аренду его московскую квартиру. Также средства на реабилитацию Алибасова выделила группа "На-на". Однако какую именно сумму дали подопечные продюсера, его сын не уточнил.

Накануне сын продюсера "На-на" заявил, что его отца пытались отравить и назвал несколько фамилий подозреваемых. В списке потенциальных отравителей по версии Алибасова-младшего оказались Ольга Шукшина, экс-участник группы "Интеграл" Валерий Юрин и бывший помощник Бари Алибасова Назаров.