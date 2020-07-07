Алибасову грозят проблемы со здоровьем на всю жизнь

Алибасову грозят проблемы со здоровьем на всю жизнь
Бари Алибасов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитому продюсеру предстоит долгая реабилитация в психоневрологической клинике

Продюсера группы "На-на" Бари Алибасова насильно напоили алкоголем. Это очень ударило по его здоровью, и теперь звезде предстоит долгая реабилитация в медучреждении, рассказал Бари-алибасов младший во время пресс-конференции.

Сын продюсера добавил, что в настоящее время его отец практически невменяем и, вероятней всего, большие проблемы со здоровьем у него останутся на всю жизнь.

Как сообщает Starhit со ссылкой на сына продюсера, состояние печени Алибасова просто ужасное. По словам врачей, такое можно наблюдать у людей, которые чрезмерно увлекаются спиртными напитками минимум на протяжении двух лет. 

Также Алибасов-младший рассказал, что его отец два года будет проходить реабилитацию в калининградской психоневрологической клинике. На это понадобится приблизительно 350 тысяч рублей. Поэтому семья продюсера намерена сдать в долгосрочную аренду его московскую квартиру. Также средства на реабилитацию Алибасова выделила группа "На-на". Однако какую именно сумму дали подопечные продюсера, его сын не уточнил.

Накануне сын продюсера "На-на" заявил, что его отца пытались отравить и назвал несколько фамилий подозреваемых. В списке потенциальных отравителей по версии Алибасова-младшего оказались Ольга Шукшина, экс-участник группы "Интеграл" Валерий Юрин и бывший помощник Бари Алибасова Назаров.

Александра ЛЕОНИДОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Флотилия НАТО приближается к границам России

В альянсе недовольны, что вынуждены считаться с присутствием России в Черном и Средиземном морях

Венедиктов: вопрос возвращения Крыма в Россию возник еще в девяностые

"Карту" полуострова пытались разыграть советские политики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей