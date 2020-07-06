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Бари Алибасов-младший заявил, что отца пытались отравить. Якобы после этого у знаменитости наблюдаются "проблемы с головой". Мужчина назвал фамилии подозреваемых и пригрозил, что виновного ждет "жестокая кара". В этом списке оказалась и Ольга Шукшина.
Сын популярного артиста сообщил, что в больнице доктора Брюна якобы провели внутреннее расследование и сделали вывод: музыканта пытались убить. После попытки отравления у Алибасова начались осложнения, с ним сейчас работают врачи-психиатры. Еще в начале июня продюсера группы "На-На" увезли в частную клинику, где лечат от алкогольной зависимости. Как пояснил Бари-младший, он молчал об этом потому, что народ бы заговорил: "Алибасов просто много пьет".
В случившемся покушении на убийство сын артиста подозревает Ольгу Шукшину, бывшего участника группы "Интеграл" Валерия Юрина и экс-помощника Алибасова – Назарова, цитирует его телеграм-канал "НеМалахов". Мужчина также уточнил, сейчас не может рассказать подробности, только позже. Также Алибасов-младший пригрозил всем "кто пытался тронуть пальцем" его отца, что они будут наказаны.
К слову, в своем видеообращении наследник знаменитости уточнил, что они собрали подарки, фрукты и цветы для музыканта и медперсонала. Вскоре все это увезут в больницу Алексеева, где сейчас находится его отец.
Напомним, ранее жена Бари Алибасова-старшего Лидия Федосеева-Шукшина высказала предположение, что музыканта в клинике держат насильно. Актриса пыталась разыскать супруга и выяснить все обстоятельства случившегося.
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