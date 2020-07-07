"Перепутал со сценой": Баскова засняли в модном костюме в деревне

"Перепутал со сценой": Баскова засняли в модном костюме в деревне
Николай Басков. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Люди начали гадать, зачем звезда приехала в поселок

Николай Басков предстал перед подписчиками в необычном виде. Певец снялся в красивом концертном костюме на фоне избушки.

Для нового кадра знаменитый артист облачился в изысканный белый костюм с серыми полосами. Певец устремил мечтательный взгляд вдаль. Наиболее примечательным в свежей публикации фанатам показалось место съемки – за спиной артиста течет река, а сам Басков прислонился к бревенчатой стене деревенской постройки.

Певец воздержался от объяснений, что он делает в таком модном наряде в сельской местности.

"В деревне" – лаконично подписал новый пост Басков.


Поклонникам пришлось самим гадать, что же привело знаменитость в село.

"Оно и понятно. Где сейчас частные выступления? Только за городом!", "Николай перепутал деревню со сценой", – веселятся в комментариях фолловеры.

При этом многие отметили отличный внешний вид Николая Баскова и засыпали любимца комплиментами.

"Деревенский модняк", "Костюмчик сидит идеально", "Загляденье, какой вы красивый мужчина!", "Красавчик! Самый красивый парень на деревне!" – восторгаются верные фанаты.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как беззубый Басков довел россиян до истерики. Артист опубликовал необычное видео, на котором размахивает бутылкой водки.

Ольга ФЕДОРОВА

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