Курс рубля
- Прогнозы экспертов: что будет с валютами в июле
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Доллар подорожал до 71 рубля
Николай Басков предстал перед подписчиками в необычном виде. Певец снялся в красивом концертном костюме на фоне избушки.
Для нового кадра знаменитый артист облачился в изысканный белый костюм с серыми полосами. Певец устремил мечтательный взгляд вдаль. Наиболее примечательным в свежей публикации фанатам показалось место съемки – за спиной артиста течет река, а сам Басков прислонился к бревенчатой стене деревенской постройки.
Певец воздержался от объяснений, что он делает в таком модном наряде в сельской местности.
"В деревне" – лаконично подписал новый пост Басков.
Поклонникам пришлось самим гадать, что же привело знаменитость в село.
"Оно и понятно. Где сейчас частные выступления? Только за городом!", "Николай перепутал деревню со сценой", – веселятся в комментариях фолловеры.
При этом многие отметили отличный внешний вид Николая Баскова и засыпали любимца комплиментами.
"Деревенский модняк", "Костюмчик сидит идеально", "Загляденье, какой вы красивый мужчина!", "Красавчик! Самый красивый парень на деревне!" – восторгаются верные фанаты.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как беззубый Басков довел россиян до истерики. Артист опубликовал необычное видео, на котором размахивает
бутылкой водки.
В альянсе недовольны, что вынуждены считаться с присутствием России в Черном и Средиземном морях
"Карту" полуострова пытались разыграть советские политики